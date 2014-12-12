Цукерберг: в Facebook не будет кнопки "не нравится"

"Очень часто люди делятся грустными вещами, или же тем, что затрагивает культуры разных стран, социальную жизнь", - заметил он. Предоставление панели с "эмоциональными кнопками" - сочувствия или удивления, возможно, по его словам, будет полезным для тех, кто не намерен писать множество комментариев, но хотел бы обозначить участие в жизни друзей, сообщает ТАСС.

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"Многие говорят о необходимости появления кнопки "не нравится", - заметил Цукерберг. - Мы размышляли на эту тему. Люди хотят получить возможность говорить о том, что некоторые вещи не хороши, однако, мы не думаем, что это привнесет что-то положительное". "Мы не будем создавать ее, - подчеркнул он. - Я не считаю, что Facebook нуждается в шкале градации постов - "нравится" или "не нравится", и я не думаю, что кнопка "не нравится" представляет какую-либо ценность или принесет пользу сообществу сети".