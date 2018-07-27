Украинцы сегодня смогут увидеть самое долгое полное лунное затмение века (видео)

Лунное затмение продлится час и 43 минуты.

Сегодня в Украине можно будет увидеть полное лунное затмение века, которое, по подсчетам ученых, станет самым долгим в XXI веке.

Как сообщает Радио Свобода, в Украине можно будет наблюдать почти за всеми фазами нынешнего затмения. Луна начнет постепенно скрываться за тенью Земли уже в 20:14. Частичное затмение начнется в 21:24, а полное - в 22:30. Именно тогда спутник Земли станет красным. Полностью весь процесс завершится в 2:28.

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Для того, чтобы наблюдать за затмением, не обязательно иметь дополнительное оборудование, нужно только, чтобы небо было малооблачным.

Луна будет не просто полной, но также и «кровавой» из-за эффекта от солнечного света. Также можно будет увидеть Марс, который приблизится к Земле. Правда, он будет на вид не больше, чем яркая звезда, отмечают ученые. Поэтому для того, чтобы лучше его рассмотреть, необходим телескоп.

Следующие менее продолжительные лунные затмения, по данным НАСА США, можно ожидать 21 января и 16 июля 2019, 10 января, 5 июня и 5 июля 2020 и 30 ноября 2020 года.