"Кровавое" лунное затмение: четыре знака зодиака окажутся в особой зоне риска

В особой зоне риска, по словам астрологов, оказались четыре знака - Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи.

Влияние лунное затмение 27 июля 2018 года окажет на все без исключения знаки Зодиака.

Но в особой зоне риска оказались Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи, передает "Главред".

Тельцов ждут серьезные изменения в сфере работы и карьеры – вплоть до смены работы или должности. Звезды советуют им быть более целеустремленными и выносливыми.

Скорпионам стоит внимательнее следить за делами семейными, личными, то есть всем, что связано с домом. При этом им стоит поменьше внимания обращать на критику со стороны.

Перемены в личной жизни астрологи прочат и Львам: возможно, они встретят любовь всей своей жизни именно в этот день, так что стоит внимательнее смотреть по сторонам.

Водолеям захочется перемен, причем кардинальных. Однако помните, что затмения – не время начинать новые серьезные проекты, лучше завершить старые дела.

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А теперь об остальных знаках Зодиака.

Овен. Планы могут измениться в любой момент, все рухнет, как карточный домик (или карьера Кевина Спейси из одноименного сериала). Всему виной недостаток информации или плохая подготовка. Так что планировать дела на период кровавого лунного затмения 27 июля 2018 стоит с особой тщательностью, а за авантюрные проекты лучше не браться.

Близнецы. Главный враг этого периода – сплетни. Так что стоит держать за зубами свой язык – и внимательно слушать, что говорят о тебе окружающие, на корню пресекая любые пересуды.

Рак. Может обостриться чувство зависти, а она – плохой советчик в делах, да и на самооценку влияет отрицательно. Поэтому стоит вспомнить о собственных перемогах в жизни – и заняться завершением своих проектов, без оглядки на чужие.

Дева. "Даже как-то тянет устроить скандал", – эта фраза из советской комедии станет девизом дня. Однако помните, что в лунные затмения специалисты настоятельно рекомендуют держать эмоции в узде: не провоцировать других и не поддаваться на провокации самому.

Весы. В этот период стоит особенно чутко прислушиваться к своей интуиции – и не бояться небольших перемен.

Стрелец. Представителей знака будет тянуть на "подвиги". А вот завершение старых дел будет восприниматься как рутина, от которой захочется сбежать. Но лучше просто заняться спортивным бегом – а с новыми проектами чуток притормозить.

Козерог. День хорош в материальном плане. Однако помните: если кто-то попросит поделиться богатствами – делать этого не стоит, так как в лунные затмения настоятельно не рекомендуется одалживать в долг и одалживаться самому.

Рыбы. Для многих этот день станет началом новой полосы в жизни, поэтому ко всем делам в этот период стоит относиться вдумчиво и осмотрительно – чтобы полоса оказалась "белой".

Ранее астролог Влад Росс прогнозировал, что "кровавое" лунное затмение вблизи Марса может спровоцировать напряженную ситуацию и даже войну.