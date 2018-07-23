Sony анонсировала новое поколение фотосенсоров для смартфонов

С точки зрения производительности, датчик изображения IMX586 от Sony не отличается от изображений высокопроизводительных зеркальных камер.

Один из крупнейших производителей фотомодулей для смартфонов компания Sony представила новый 48-мегапиксельный CMOS-сенсор под названием IMX586.

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Компания утверждает, что новинка с рекордным для своих размеров разрешением сможет составить конкуренцию модулям зеркальных камер, передает "Новое время" со ссылкой на PhoneArena.

По данным Sony, IMX586 получил самые маленькие в мире пиксели - всего 0,8 микрометра. Это позволит получать снимки разрешением 8000x6000 (48 мегапикселей) в стандартном модуле 1/2 диагональю 8 мм.

С точки зрения производительности, датчик изображения IMX586 от Sony не отличается от изображений высокопроизводительных зеркальных камер. Sony включила технологию контроля экспозиции и функцию обработки сигналов непосредственно в датчик изображения, что позволяет получать в режиме реального времени лучший динамический диапазон.

Кроме того, IMX586 использует матрицу цветов Quad Bayer, в которой соседние пиксели в матрице 2х2 имеют одинаковые цвета, что значительно повышает качество изображения, в частности, в условиях недостаточного освещения. Такая технология дополнительно увеличивает чувствительность до уровня, эквивалентного уровню 12 мегапикселей, что дает яркие изображения с низким уровнем шума.

Новый датчик изображения CMOS поступит в продажу в сентябре, но пока неясно, когда мы увидим первые смартфоны, которые оснащены датчиком IMX586 от Sony.