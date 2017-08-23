Sony выплатит компенсацию владельцам протекающих "водонепроницаемых" устройств Xperia

Владельцы "водонепроницаемых" телефонов и планшетов Sony Xperia, смогут получить компенсацию от производителя, если их устройства пострадали от воды. Федеральный суд в Нью-Йорке вчера одобрил иск против Sony и признал, что компания преувеличила, указывая в характеристиках телефонов и планшетов Xperia "водонепроницаемость". Об этом пишет The Verge.

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В иске указано, что владельцы Xperia были введены в заблуждение маркетинговыми формулировками Sony, поскольку устройства не предназначены для подводного использования. Истцы потребовали продления гарантии на недавно приобретенные устройства на 12 месяцев или возмещения до 50% от рекомендуемой розничной цены пострадавшего устройства.

Sony придется снова предстать перед судом 1 декабря и согласовать окончательные сроки, поэтому объем компенсации может измениться.

Иск касается только покупателей из США, зарегистрироваться в нем можно до 30 января 2018 года. Под действие этого решения подпадают 24 модели смартфонов – с Xperia Z1, выпущенной в 2013 году, и заканчивая Z5. Несколько лет к ряду водонепроницаемость считалась козырем устройств Sony – у флагманов других производителей это свойство появилось только в последних моделях.