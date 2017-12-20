YouTube заключил долгосрочные контракты с Sony и Universal

YouTube после длительных переговоров сумел прийти к соглашению с Sony и Universal Music об условиях размещения у себя их музыкального контента.

Читайте такжеYouTube сделает платным прослушивание музыки - СМИКак сообщает агентство Bloomberg, стороны заключили долгосрочные контракты, которые предусматривают увеличение роялти, которое YouTube будет выплачивать правообладателям, а также ужесточение контроля за добавлением пиратского контента пользователями.

Все это было необходимо YouTube для запуска собственного стримингового сервиса, который намечен на весну 2018 года. Ранее уже было подписано соглашение с Warner Music. Таким образом самая популярная платформа видеороликов хочет монетизировать сотни миллионов просмотров музыкальных клипов и видео - теперь многие из них будут доступны только на платной основе.