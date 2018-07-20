В стилистике Человека-паука: Sony представила новую PlayStation 4 Pro

Игровая консоль целиком и полностью стилизована под игру Marvel’s Spider-Man.

Японская корпорация официально представила публике новую модель PS4 Pro.

Об этом пишет AKKet.com.

В рамках выставки San Diego Comic-Con 2018 в США, которая проходит в эти дни, компания Sony презентовала новую эксклюзивную модель своей игровой приставки. Она целиком и полностью стилизована под игру Marvel’s Spider-Man.

Приставка окрашена в красный цвет, также как и геймпад. Сама консоль приурочена к грядущему выходу эксклюзивной игры про человека-паука. Не обошлось даже без специального символа этого супергероя на верхней крышке.

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В комплект к новой консоли красного цвета войдет сама игра, а кроме того – дополнение DLC City That Never Sleeps, которое слегка разнообразит игровой процесс. Такой бандл станет доступен для покупки в некоторых странах мира уже 7 сентября 2018 года, то есть через полтора месяца. За полный комплект жителям США отдать придется $400. Пока что неизвестно, будет ли это ограниченная коллекция, либо же нет.

Чтобы гарантированно получить Sony PlayStation 4 Pro в красном цвете в стиле человека-паука можно подстраховаться и оформить на нее предварительный заказ, которые уже начали собирать через онлайн-магазин Amazon. Сама приставка имеет жесткий диск на 1 ТБ свободного пространства, которое можно будет забить видеоиграми и прочим контентом. Говорить о том, насколько хороша игра Marvel’s Spider-Man, пока что рано, потому как ее релиз случился одновременно с выходом новой лимитированной приставки.