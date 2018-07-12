Жара ухудшает способность людей думать и запоминать

Душная погода негативно влияет на результативность в решении даже несложных задач.

Жара действительно может влиять на способность людей думать, считают ученые. Исследователи из Гарварда обнаружили, что студенты в общежитии с кондиционером демонстрируют лучшие результаты в когнитивных тестах, чем те, кто живет в душном месте, пишет Newsweek.

Научный сотрудник Гарвардской школы здравоохранения Гильермо Кеньйо-Лорент отмечает, что большинство исследований, связанных с жаркой погодой, касаются влияния на здоровье уязвимых групп населения, таких как, к примеру, пенсионеры. В целом же считалось, что высокие температуры никак не вредят большинству людей.

«Чтобы разобраться с этой слепой зоной, мы следили за здоровьем студентов в общежитиях во время жары в Бостоне. Знать об угрозах для различных групп населения критически важно, поскольку во многих городах количество жарких периодов постоянно растет из-за климатических изменений», - пояснил Кеньйо-Лорент.

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В исследовании приняли участие 44 студента из Бостона. 24 из них жили в домах с кондиционерами. Остальные же обходились без них. Ученые установили приборы в комнате каждого из студентов, чтобы следить за температурными изменениями в течение 12-дневного периода летом 2016 года.

В первые пять дней температура воздуха была умеренной. Потом наступил пятидневный жаркий период, а потом еще два дня погода была прохладной. В начале каждого дня студенты проходили различные когнитивные тесты на своих смартфонах. В первом из них нужно было правильно определить цвет слов на дисплее, во втором – решить элементарные арифметические задачи, чтобы можно было оценить скорость мышления и способность запоминать информации.

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Результаты показали, что во время жары студенты, которые обходились без кондиционеров, хуже проходили тесты, чем те, кто жил в прохладной комнате. Из-за жары в значительной степени замедлялась реакция и ухудшалась способность запоминать. Больше всего удивили исследователей показатели за те дни, когда погода стала прохладной. Группа студентов без кондиционера все равно демонстрировали худшие результаты. Как оказалось, дело в том, что несмотря на спад жары на улице, в помещении без кондиционера температура все равно оставалась невыносимой.