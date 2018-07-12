Украина опустилась в мировом рейтинге скорости интернета

Наша страна занимает 58-е место в рейтинге, состоящем из 200 стран.

Украина опустилась на четыре позиции во всемирном рейтинге скорости интернета по итогам тестирований, проведенных в 2018 году.

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Об этом свидетельствуют данные консалтингового агентства Cable.co.uk.

Согласно результатам исследования, средняя скорость интернета, зафиксированная в Украине, составляет 11,28 Мбит/с.

Сообщается также, что для загрузки HD-видео размером в 5 ГБ с использованием зафиксированной средней скорости украинцу на сегодня в среднем требуется одна минута. В то же время, к примеру, в Румынии для этого же действия достаточно 17 секунд, в Польше - 34 секунды, а в Беларуси – 1 минута 14 секунд.

Таким образом, Румыния оказалась на 5-м месте рейтинга, Венгрия – на 9-м, Словакия – на 21-м, Польша – на 32-м, Молдова – на 45-м, Россия - на 47-м, а Беларусь – на 66-м. Турция заняла 91-ю позицию.

Страной с самым быстрым интернетом уже второй год подряд остается Сингапур. Средняя скорость интернета в этой стране составляет 60,39 Мбит/с.

Справка УНИАН. В 2017 году Украина заняла 54-е место в рейтинге со скоростью в 8,18 Мбит/с.