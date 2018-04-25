Xiaomi официально представила смартфон Mi 6X: подробные характеристики

Смартфон получил 6-дюймовый экран с соотношением 18:9 и продвинутую двойную камеру.

Смартфон Xiaomi Mi 6X был представлен как преемник прошлогоднего бестселлера Mi 5X. По сравнению с предыдущим телефоном, Mi 6X имеет ряд преимуществ, таких как модный полноэкранный дизайн.

Xiaomi Mi 6X работает на процессоре Snapdragon 660, который оснащен двигателем искусственного интеллекта (AIE). Это самый дешевый смартфон с таким чипсетом (стоимость максимальной версии составляет около 320 долларов), сообщает Prostotech. В синтетический тестах производительность Mi 6X на 79% превосходит предшественника.

Екран смартфона диагональю 5,99" имеет разрешение 2160х1080 точек и IPS-матрицу.

Читайте такжеВ сети показали фото игрового смартфона Xiaomi Black SharkСмартфон получил двойную основную камеру (12 Мп + 20 Мп), которая позволяет делать снимки с размытием заднего фона и при плохом освещении. Фронтальная камера получила 20 Мп с размером пикселя в 2 мкм. Она, как и основная камера, оснащена светодиодной вспышкой. Переднюю камеру можно также использовать для разблокировки телефона через сканирование лица пользователя.

Размер оперативной памяти состовляет 4 или 6 Гб в зависимости от версии, размер хранилища - 64 или 128 Гб.

Смартфон работает на базе ОС Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI 9.5, которая поддерживает управление с помощью полноэкранных жестов.

Продажи в Китае стартуют 27 апреля. Телефон доступен в черном, золотом, розовом, голубом и красном цветах.

Как сообщал УНИАН, китайские инсайдеры выложили в сеть "живые" фото флагмана Xiaomi Mi 7, который пока не представлен официально.