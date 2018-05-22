Илон Маск показал дизайн пилотируемого Dragon 2

Корабль имеет практически моноблочную конструкцию, в грузопассажирском режиме позволяющую, вместе с полезной нагрузкой в 2,5 тонны, отправлять к МКС до четырех человек.

Глава и основатель американской компании SpaceX Илон Маск в своем "Твиттере" показал финальный дизайн пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon 2), предназначенного для отправки астронавтов к Международной космической станции (МКС).

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Аппарат Dragon 2 является глубоко модернизированной версией грузовика Dragon, успешно летающего к МКС. Корабль имеет практически моноблочную конструкцию, в грузопассажирском режиме позволяющую, вместе с полезной нагрузкой в 2,5 тонны, отправлять к МКС до четырех человек. В пассажирском режиме корабль берет на борт до семи человек.

Соглашение NASA «Роскосмоса» по доставке астронавтов на «Союзах» истекает осенью 2019 года. Для отправки людей на МКС SpaceX и Boeing создают пилотируемые корабли Dragon 2 и Starliner соответственно. Их беспилотные испытания запланированы на август этого года. На ноябрь этого года намечен пилотируемый полет Starliner, на декабрь - Dragon 2.