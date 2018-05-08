Беспилотное авто Uber сбило женщину, посчитав ее незначительным препятствием

Автопилот заметил женщину, однако решил не останавливаться.

Стали известны причины, почему беспилотный автомобиль Uber сбил женщину в Аризоне.

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Напомним, в марте этого года беспилотный автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу с велосипедом.

Специалисты Uber выяснили, что причиной наезда стали настройки программного обеспечения, сообщает Meduza со ссылкой на The Information. Автомобиль был настроен так, чтобы игнорировать мелкие предметы на трассе, например мусор. Однако функция была не отрегулирована должным образом. Автопилот «увидел» женщину, но не стал тормозить.

Водитель находился в это время в автомобиле, но отвлекся и не успел перехватить управление машиной. В самом Uber отказались комментировать предварительные итоги расследования.