Uber уволил главу программы по созданию беспилотных авто после обвинений в краже технологий

Компания Uber уволила вице-президента Энтони Левандовски, который возглавлял программу по созданию беспилотных грузовиков. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Reuters.

Как следовало из публикации, решение связано с нежеланием Левандовски выступать в суде по иску компании Waymo (принадлежит Alphabet, материнской компании Google), которая обвинила его в краже технологий.

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Uber, настаивающий на оригинальности своих разработок, призывал Левандовски сотрудничать с судом, однако тот сослался на пятую поправку к Конституции США, гарантирующей право не свидетельствовать против себя.

Компания Waymo подала иск к Uber Technologies и принадлежащему ей стартапу по созданию беспилотных грузовиков Otto в феврале 2017 года.

В иске утверждалось, что Левандовски (один из основателей Otto) перед увольнением из Waymo скачал 14 тысяч конфиденциальных документов, связанных с технологией лидара — сенсора, который с помощью отражений света определяет положение объектов в пространстве.