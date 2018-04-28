Впервые в истории в Китае, как и во всем мире, упали продажи смартфонов

В рейтинге популярности в Китае Apple переместилась с четвертой строчки на пятую.

Продажи смартфонов в Китае в первом квартале снизились на 21%, до 91 млн штук. Такие данные привела исследовательская компании Canalys. Это самый низкий показатель с 2013 года и самое значительное снижение за всю историю.

Как передает Коммерсантъ, аналитики Canalys прогнозируют, что падение продаж смартфонов в Китае продолжится, хотя вряд ли снижение в дальнейшем будет столь значительным. Правда, во втором квартале продажи смартфонов в Китае, скорее всего, несколько вырастут.

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Ситуация на китайском рынке соответствует общемировой тенденции: в прошлом году впервые за всю историю произошло снижение продаж смартфонов - на 4%. Такое снижение отражает естественное насыщение рынка смартфонов и отсутствие большого количества интересных потребителям новинок.

Продажи снизились у восьми из десяти лидеров по продажам в Китае. На первом месте по-прежнему находится Huawei, нарастивший долю до 24% и являющийся одним из двух производителей, чуть увеличивших поставки в первом квартале. На втором месте находится компания Oppo (19%), на третьем — Vivo (17%), четвертое место занимает Xiaomi (13%). Компании Xiaomi, которая сосредоточилась на продажах бюджетных смартфонов, удалось в первом квартале нарастить поставки на 37%. Единственный иностранный производитель, входящий в топ-5,— Apple, при этом она переместилась с четвертой строчки на пятую.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты рассказали о жизни в городах, где технологии будущего работают уже сейчас.