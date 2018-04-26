Ущерб российских компаний от блокировки Telegram оценили в $1 миллиард

Приблизительно столько же по итогам года могут потерять американские компании Google и Amazon.

Российские компании могут в течении нескольких месяцев потерять около миллиарда долларов в результате беспорядочных блокировок сайтов Роскомнадзором, связанных с запретом в России мессенджера Telegram.

Читайте такжеGoogle прокомментировал сообщения о блокировке в РоссииТакую оценку привела компания-разработчик программного обеспечения Flexbby, сообщает "Комерсантъ".

По оценкам компании, приблизительно такую же сумму могут по итогам года потерять американские IT-гиганты Amazon и Google.

Как сообщал УНИАН, попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram привели к блокировке миллионов IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров и сопутствующим проблемам в работе сайтов и сервисов, не связанных с мессенджером Павла Дурова.

Telegram при этом работает у большинства российских пользователей без VPN и прокси. Массовые блокировки IP-адресов Роскомнадзор начал 16 апреля.