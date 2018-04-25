Папуасы делали кинжалы из человеческих костей ради престижа - ученые

До начала XX века жители Новой Гвинеи в качестве оружия использовали костяные кинжалы, которыми убивали врагов или добивали раненых ударом в горло.

Аборигены Папуа Новой Гвинеи до начала XX века делали кинжалы из человеческих бедренных костей для престижа, а для утилитарных целей использовали кинжалы, вырезанные из кости казуара.

К такому выводу пришли американские антропологи и физики, измерившие прочность того и другого оружия, пишет Royal Society Open Science, N+1.

До начала XX века жители Новой Гвинеи в качестве оружия использовали костяные кинжалы, которыми убивали врагов или добивали раненых ударом в горло. Кинжалом также могли протыкать колено, тазобедренный сустав или лодыжку пленника. После этого он оставался в живых, но не мог убежать и впоследствии становился обедом.

Кинжалы служили не только оружием, но и символом престижа. Их делали из человеческих бедренных костей, причем ценились кости поверженных врагов, или из тибиотарзуса казуара (кости, соединяющей бедро и цевку). Казуары - злобные и драчливые птицы, и удачливые охотники таким образом подтверждали свою маскулинность. Вероятно, папуасы использовали кости казуаров и по утилитарным причинам. Они обладали прекрасной механической прочностью и были устойчивы к изгибам и скручиванию.

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Американские ученые под руководством Натаниеля Домини из Дартмутского колледжа провели стресс-тест кинжала из кости казуара, сделанного в 1970-е годы. Затем они сделали компьютерную томографию 11 кинжалов, хранящихся в коллекции Музея искусств Дартмутского колледжа. Пять из них были сделаны из человеческих костей, шесть - из костей казуара. На полученных трехмерных моделях ученые провели виртуальные стресс-тесты. С помощью компьютерной томографии они оценили плотность материала и геометрию клинка, а с помощью одноосного механического тестера и компьютерного моделирования проверили, какая сила нужна для разрушения кинжалов.

По результатам тестов ученые пришли к выводу, что и тот, и другой материал обладают примерно одинаковыми механическими свойствами, но кинжалы, сделанные из человеческих костей, оказались более устойчивы к изгибу. Чтобы их сломать, виртуально пришлось приложить силу на 30 процентов выше. В то же время исследователи отмечают, что клинки из кости казуара были намеренно сделаны более хрупкими. При изготовлении с них срезали более толстый слой кости, так что они были более плоскими по сравнению с кинжалами из человеческих костей и их было удобнее носить во время битвы. Если «казуаровые» клинки ломались, их было легче заменить.

Поэтому авторы исследования пришли к выводу, что кинжалы из человеческих костей делали более прочными и носили ради престижа, чтобы подчеркнуть свой статус.