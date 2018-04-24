Ученые показали вращение тысяч астероидов в Солнечной системе (видео)

Видео сформировано на основе данных телескопа WISE за четыре года.

В 2013 году инфракрасный космический телескоп WISE открыл первый астероид после двухлетней «спячки». С того момента он проработал еще четыре года и заснял 29 тыс. 375 объектов.

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NASA воспользовалось этими данными, чтобы создать симуляцию вращения астероидов в нашей Солнечной системе, передает Naked Science.

Телескоп собрал два с половиной миллиона инфракрасных изображений неба и обнаружил десять объектов, которые классифицировали как потенциально опасные астероиды. Большинство заснятых WISE тел относятся к главному поясу астероидов — области Солнечной системы, находящейся между орбитами Марса и Юпитера. Среди них обнаружено 788 околоземных объектов и 136 комет.

Ранее сообщалось, что NASA разрабатывает сценарий, как защитить Землю от столкновения с крупным астероидом "Бенну". Он предусматривает не взрыв небесного тела, а его покраску.