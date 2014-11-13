YouTube представил платный музыкальный сервис Music Key

Компания Google, которая владеет видеохостингом YouTube, представила новый музыкальный сервис YouTube Music Key, который будет работать по платной подписке. Об этом сообщается в официальном блоге YouTube, передает Lenta.ru.

«Вы просили нас о возможности слушать музыку без рекламы, проигрывать музыкальные клипы при блокировке экрана или использовании другого приложения, а также слушать музыку даже без подключения к интернету. Поэтому сегодня мы представляем бета-версию YouTube Music Key», — говорится в сообщении YouTube.

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Изначально сервис будет доступен в США, Великобритании и ряде стран Европы. В стадии бета-версии YouTube Music Key будет доступен только по приглашениям. Пользователи, имеющие такое приглашение, смогут в течение 6 месяцев оценить работу сервиса бесплатно. Далее они смогут пользоваться YouTube Music Key после оформления платной подписки на месяц за 8 долларов .

Пользователям, которые подключатся к YouTube Music Key в следующем году без приглашений, придется платить полную цену. Полная стоимость подписки оправдала ожидания экспертов и составила 10 долларов в месяц.

При оформлении подписки пользователь сможет просматривать музыкальные видеоклипы без рекламы, проигрывать их в фоновом режиме и сохранять для офлайн-просмотра. Кроме того, в стоимость подписки входит доступ к мобильному сервису Google Play Music, каталог которого насчитывает свыше 30 миллионов композиций. В ближайшие дни Google также обещает добавить к Google Play Music возможность напрямую из приложения смотреть официальные YouTube-клипы.

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YouTube еще в июне этого года подтвердил, что работает над музыкальным онлайн-сервисом, который дополнит основной видеохостинг. На сегодняшний день YouTube уже является одним из крупнейших бесплатных источников музыки в сети. Стоимость услуги в 10 долларов сравнима с другими платными музыкальными сервисами, среди которых Spotify и Beats Music.

Помимо запуска нового сервиса, YouTube также решил выделить в отдельную вкладку музыкальные видео на своем основном сайте и в приложениях для iOS и Android. В данной вкладке будут демонстрироваться рекомендованные пользователю плейлисты, новые музыкальные тренды и клипы от каналов, на которые подписан пользователь. Кроме того, в ближайшие дни появится возможность искать всю дискографию того или иного исполнителя на YouTube, а также проигрывать альбомы целиком.