В Шотландии нашли следы крупнейшего животного в истории Земли (фото, видео)

Следы принадлежат зауроподам - ящерам, которые весили 10 тонн с ростом 15 метров.

Следы одного из крупнейших в мире динозавров нашли в Шотландии.

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Как сообщает ТСН, в лагуне на острове Скай ученые обнаружили отпечатки крупнейшего животного, которое когда-либо ходило по Земле. Они принадлежат зауроподам - ящерам, которые весили 10 тонн и были высотой 15 метров.

Динозавры оставили следы длиной в 70 сантиметров 170 миллионов лет назад. Ученые уверены, что такая находка углубит их знания относительно места проживания динозавров, а также подтвердит догадку - ящеры любили не только сушу, но жили и возле водоемов.