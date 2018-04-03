Ученые допустили существование жизни в атмосфере Венеры

Ученые предположили, что жизнь на Венере следует искать не на поверхности планеты, а на большой высоте в верхних слоях атмосферы.

В атмосфере Венеры, вполне вероятно, может существовать жизнь, несмотря на достаточно экстремальные условия.

К такому выводу пришли ученые из Университета Висконсина, проанализировавшие спутниковые снимки Венеры и спектры поглощения, сообщает Science Daily со ссылкой на Astrobiology, передает Republic.

Ученые много лет заняты поисками следов жизни на других телах Солнечной системы - большая часть таких исследований связана с Марсом, однако в последнее время также высказываются предположения, что жизнь может существовать на некоторых спутниках Сатурна и Юпитера, обладающих атмосферой, и по размерам незначительно отличающихся от Земли. На Венере, однако, попыток найти жизнь практически не предпринимается из-за крайне экстремальных условий на планете - она целиком покрыта плотными облаками, из-за чего возникает парниковый эффект и температура на поверхности планеты превышает 450 градусов Цельсия. Сама атмосфера состоит из углекислого газа и серной кислоты.

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В новой работе ученые предположили, что жизнь следует искать не на поверхности планеты, а на большой высоте в верхних слоях атмосферы. На такой высоте там господствуют относительно невысокие температуры (около 60 градусов Цельсия), есть пары воды, а также соединения серы и углекислый газ. По их мнению, в таких условиях вполне могут жить микробы: на Земле некоторые их виды обитают в горячих источниках при температурах свыше 70 градусов Цельсия и питаются углекислым газом.

Ученые исследовали изображения, полученные действующим японским зондом "Акацуки". Они обнаружили в атмосфере планеты темные пятна из неопознанных частиц. Эти пятна, по наблюдениям исследователей, сохраняются на протяжении несколько дней, изменяя форму и яркость. Частицы, которые составляют эти пятна, имеют размеры, схожие с размерами бактерий на Земле. В то же время, понять, является ли это органическими соединениями или неорганическими, на основании имеющихся данных достоверно нельзя.

"Венера оставалась потенциально обитаемой на протяжении как минимум двух миллиардов лет после ее формирования, что намного дольше, чем вода продолжала существовать на Марсе, где мы сегодня ищем жизнь. Жизнь вполне могла возникнуть на Венере и адаптироваться к новым условиям", - заявил один из авторов исследования.

Ученые подчеркивают, что их выводы можно рассматривать только как предположения - строго подтвердить или опровергнуть такую теорию можно будет только путем изучения атмосферы Венеры с помощью специальных зондов.