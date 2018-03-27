Доверие уменьшилось: Еврокомиссия дала Facebook две недели на объяснение скандала с утечкой данных

Предыдущие заявления руководителей Facebook по поводу скандала не смягчили обеспокоенность в Еврокомиссии.

Еврокомиссия потребовала от социальной сети Facebook ответов в течение двух недель по поводу скандала со злоупотреблением данным пользователей.

Об этом говорится в письме еврокомиссара по вопросам правосудия Веры Юровой к главному операционному директору Facebook Шерил Сандберг, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Юрова пояснила, что предыдущие заявления руководителей Facebook по поводу скандала не смягчили ее беспокойство.

"Это особенно разочаровывает, учитывая наши усилия по построению отношений, основанных на доверии с вами и вашими коллегами... теперь это доверие уменьшилось", - заявила еврокомиссар.

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В письме Юрова интересуется, затронул ли недавний скандал любые данные граждан ЕС. Если да, намерен ли Facebook информировать об этом власти стран Евросоюза и его граждан.

Еврокомиссар также спрашивает, может ли социальная сеть Facebook быть уверенной, что такая ситуация больше не повторится. Юрова хочет услышать ответы на свои вопросы в течение двух недель.

Скандал с Facebook и Cambridge Analytica возник лишь за несколько месяцев до того, как вступит в силу законодательство о защите данных ЕС, согласно которым компании, которые совершили нарушения, могут быть оштрафованы на 4 процента от глобального оборота.

Напомним, компания Facebook находится под огнем критики, поскольку выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученных через Facebook, чтобы помочь политикам одержать победу на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.

Руководство Европейского парламента пригласило Цукерберга предоставить объяснения по поводу скандала со злоупотреблением персональными данными. В США также хотят показаний Цукерберга перед Конгрессом.

Как сообщал УНИАН, Цукерберг не собирается из-за скандала выступать в британском парламенте.