Власти США начали расследование по делу об утечке данных пользователей Facebook

Комиссия проверит, соблюдаются ли правила защиты конфиденциальной информации.

Федеральная торговая комиссия США начала расследование в связи с утечкой данных пользователей Facebook.

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Об этом 26 марта сообщил сайт ведомства со ссылкой на исполнительного директора бюро ФТК по защите прав потребителей Тома Пала. Комиссия проверит, соблюдаются ли правила защиты конфиденциальной информации.

"ФТК крайне серьезно относится к недавним сообщениям в прессе, в которых выражается серьезная обеспокоенность соблюдением правил конфиденциальности Facebook. Комиссия подтверждает, что ведется непубличное расследование в отношении этих правил", - говорится в сообщении.

Напомним, компания Facebook оказалась под огнем критики, поскольку выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученными через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании. Руководство Европейского парламента пригласило Цукерберга дать объяснения по поводу скандала со злоупотреблением персональными данными. В США также хотят свидетельств Цукерберга перед Конгрессом.

Великобритания проводит расследование в отношении компании Cambridge Analytica. Правление Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса. Марк Цукерберг заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ этих данных для разработчиков.