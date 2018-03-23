Количество пользователей Telegram достигла 200 миллионов человек

Мессенджер Telegram становится все популярнее.

Количество активных пользователей мессенджера Telegram достигла отметки в 200 миллионов человек, говорится на сайте Telegram.

Как сообщается, если бы мессенджер был страной, то он был бы шестой по численности населения в мире, пишет Главком.

«В то время как мы безоговорочно верим в людей, оказывается, что 200 миллионов людей также верят в нас», - говорится в релизе.

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Напомним, Роскомнадзор сообщил руководству Telegram о необходимости выполнить требования закона и предоставить ФСБ ключи шифрования. Компания должна сделать это в течение 15 дней.

Ранее сообщалось, что пользователи Telegram попросили суд признать незаконными действия ФСБ, которые требуют от руководства предоставлять ключи для расшифровки сообщений.

Позже создатель Telegram пообещал, что не отдаст ФСБ ключи от шифрования.

Отметим, Telegram - бесплатный мессенджер для смартфонов, позволяющий обмениваться текстом и файлами.