В Житомире во время научно-методического семинара ученого Селигея учили, как правильно писать научные тексты

Участникам семинара рассказали, что огромное количество научных статей, которые печатаются в украинской научной периодике, никто никогда не читает.

Сегодня в Житомире провели научно-методический семинар Филиппа Селигея.

Как передает корреспондент УНИАН, семинар посвятили теме «Как создать читаемый и цитируемый научный текст».

Семинар прошел в УНИ филологии и журналистики Житомирского государственного университета им. Ивана Франка.

Его участникам рассказали, как правильно писать читаемые научные тексты.

«Количество научных публикаций возрастает. А растет ли их языковое качество? Украинская научная речь развивается сейчас очень активно и в целом находится на подъеме, раскрывая все новые и новые выразительные возможности. Несмотря на это, нам в руки нередко попадают стилистически недоброкачественные тексты. Одни ученые, выполнив интересное и нужное исследование, не умеют изложить его результаты в соответствии с нормами научного стиля. Другие – сознательно отступают от этих норм, делая написанное откровенно нечитаемым. Такие реалии языковой жизни. Закрывать на них глаза – значит не замечать огромного камня преткновения, лежащего на пути нашей науки", - прозвучало на мероприятии.

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Также участникам семинара рассказали, что огромное количество научных статей, которые печатаются в украинской научной периодике, никто никогда не читает, поскольку они написаны неинтересно.

"Эти статьи имеют нулевую цитируемость, а их авторы – низкие наукометрические рейтинги. Поэтому и стоит знать, как выигрышно, эффектно и интересно подать новую научную информацию», – отметил Селиг.

Справка УНИАН. Филипп Селигей – доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института языкознания имени А. Потебни НАН Украины.