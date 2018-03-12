Компания Bose представила прототип наушников дополненной реальности

Солнцезащитные очки Bose передают звук благодаря крохотным динамикам, которые «проецируют» звук в ушную раковину.

Компания Bose, которая изготавливает аудиоустройства, представила солнечные очки со встроенной в них аудиосистемой дополненной реальности.

Представители компании заявили, что они с легкостью могли выпустить AR-наушники отдельно, но такой жест не соответствует их целям, передает Naked Science со ссылкой на Engadget. В первую очередь они старались показать, что технологию можно адаптировать к любым аксессуарам, что повысит их универсальность.

Отличительная черта солнцезащитных очков Bose заключается в их устройстве. Они передают звук благодаря крохотным динамикам, которые «проецируют» звук в ушную раковину. Встроенный IMU-сенсор (инерционный измерительный блок) связывается с GPS-передатчиком в телефоне, чтобы определить, где находится владелец устройства и на что он смотрит.

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Опытный образец компания представила на проходящей сейчас в Остине выставке SXSW. Журналисты издания Engadget проверили прибор на себе и поделились впечатлениями. По их словам, очки работали корректно и дали сбой только раз за все время использования. Они определяли, на что смотрит пользователь, и по двойному нажатию на оправу воспроизводили информацию о месте.

К примеру, когда журналист посмотрел на ресторан El Naranjo и запросил информацию, из динамика послышался голос, перечисливший расписание ресторана, его меню и имена поваров.

Очки Bose также оснащены специальной функцией, благодаря которой звук воспроизводится относительно запрашиваемого места. Например, если вокзал находится слева, то и информация о нем прозвучит из левого динамика.

В компании верят, что звуковая дополненная реальность - перспективное направление, поэтому предлагают всем интересующимся производителям сотрудничество. Сейчас у Bose есть фонд размером в 50 миллионов долларов, который должен завлечь потенциальных партнеров.