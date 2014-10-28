Twitter нарастил месячную аудиторию до 284 млн человек

Также стало известно, что чистый убыток социальной сети Twitter по итогам третьего квартала 2014 года вырос более чем в 2,5 раза и достиг $175,46 млн по сравнению с $64,4 млн убытка годом ранее, пишет ТАСС.

Квартальная выручка Twitter выросла более чем вдвое (114%) и составила $361,26 млн, что выше прогнозов компании. Twitter ожидал в третьем квартале 2014 года выручку на уровне от $330 млн до $340 млн. Скорректированная EBITDA достигла $68,32 млн против $9,28 млн годом ранее.

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Доходы от рекламы составили $320 млн, увеличившись на 109%. Компания отмечает, что 85% выручки приходится на доходы от мобильной рекламы.

По прогнозам компании, выручка в 4 квартале 2014 года будет варьироваться в диапазоне $440-450 млн. Прогноз по 2014 году составляет от $1,365 до $1,375 млрд.

Социальная сеть Twitter представляет собой сервис микроблогов для публичного обмена короткими сообщениями. Компания была создана в 2006 году. В ноябре 2013 года компания вышла на IPO, разместив свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже на сумму $1,82 млрд. Капитализация Twitter составляет $29,46 млрд.

Ранее УНИАН сообщал, что Twitter запустил сервис для прослушивания музыки.