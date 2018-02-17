Google учится определять местонахождение звонящего в 911

Новая технология позволяет узнать местоположение человека с точностью до 36 метров, однако система работает только со смартфонами на базе Android.

Google тестирует новую систему определения локации для звонящих в службу спасения 911.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на high-tech.fm.

Отмечается, что большинство жителей США звонит в экстренную службу 911 с мобильного, а не со стационарного телефона. Из-за этого автоматически определить местоположение и как можно скорее выслать помощь не удается.

Читайте такжеВ Google начали разработку аналога сервиса Apple iMessage - СМИНовая технология позволяет узнать местоположение человека с точностью до 36 метров, однако система работает только со смартфонами на базе Android.

По оценкам Федеральной комиссии по связи США, сокращение времени отклика на экстренный вызов хотя бы на 1 минуту позволит ежегодно спасать более 10 тысяч жизней.

Напомним, Google убрал кнопку "Открыть в полном размере" из результатов поиска картинок, чтобы их было сложнее украсть.