Google учится определять местонахождение звонящего в 911

18:20, 17 февраля 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на high-tech.fm.

Отмечается, что большинство жителей США звонит в экстренную службу 911 с мобильного, а не со стационарного телефона. Из-за этого автоматически определить местоположение и как можно скорее выслать помощь не удается. 

Читайте такжеВ Google начали разработку аналога сервиса Apple iMessage - СМИНовая технология позволяет узнать местоположение человека с точностью до 36 метров, однако система работает только со смартфонами на базе Android.

По оценкам Федеральной комиссии по связи США, сокращение времени отклика на экстренный вызов хотя бы на 1 минуту позволит ежегодно спасать более 10 тысяч жизней.

Напомним, Google убрал кнопку "Открыть в полном размере" из результатов поиска картинок, чтобы их было сложнее украсть.

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Теги: #Google