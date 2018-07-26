На Житомирщине 2019-й объявили годом Бандеры

Сессия Житомирского областного совета 26 июля поддержала соответствующее решение.

Житомирский облсовет объявил 2019-й в области годом проводника ОУН Степана Бандеры.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение было принято сегодня, 26 июля, на очередной сессии.

Сессия поддержала это вопрос, согласившись с рекомендацией комиссии по вопросам регламента, депутатской деятельности, местного самоуправления, законности, правопорядка и антикоррупционной деятельности.

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Также облсовет рекомендует Житомирскому горсовету при формировании городского бюджета на 2019 год предусмотреть средства для установления памятника Степану Бандере в Житомире.

В начале сессии отдельные представители общественности от организации поляков призывали депутатов не голосовать за данный вопрос.Так, в частности, с таким предложением в сессионном зале выступила председатель Житомирского областного Союза поляков Украины Виктория Лясковская-Щур.

Националисты при этом выкрикивали выступающей " Позор!".

Теперь в области создадут организационный комитет и разработают план мероприятий по празднованию в области 110-летия со дня рождения Бандеры.

Как сообщал УНИАН, лидеру ОУН Степану Бандере в Житомире установят памятник.