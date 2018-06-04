В Житомире появится памятник Бандере (фото)
21:20, 04 июня 2018Общество
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Монумент установят в следующем году - к 110-й годовщине со дня рождения проводника ОУН.
В Житомире установят памятник Бандере / фото УНИАН
Сегодня в Житомире градостроительный совет принял решение об установлении памятника лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере на пересечении улиц Театральной и Большой Бердичевской.
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Как сообщили корреспонденту УНИАН в Департаменте градостроительства Житомирского городского совета, решение принято большинством голосов.
На заседании градостроительного совета сегодня инициаторы установления памятника, известные скульпторы Олег Пинчук и Владимир Шолудько представили будущий проект.
Памятник Бандере установят в следующем году - к 110-й годовщине со дня его рождения.
фото УНИАН
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