В Житомире появится памятник Бандере (фото)

21:20, 04 июня 2018
Общество
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В Житомире установят памятник Бандере / фото УНИАН

Сегодня в Житомире градостроительный совет принял решение об установлении памятника лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере на пересечении улиц Театральной и Большой Бердичевской.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в Департаменте градостроительства Житомирского городского совета, решение принято большинством голосов.

На заседании градостроительного совета сегодня инициаторы установления памятника, известные скульпторы Олег Пинчук и Владимир Шолудько представили будущий проект.

Памятник Бандере установят в следующем году - к 110-й годовщине со дня его рождения.

фото УНИАН

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Теги: #Житомир#памятники#Степан Бандера