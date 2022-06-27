Летом все хозяйки активно заготавливают продукты на зиму. Среди них и зелень, которую можно и засушивать, и замораживать, и даже консервировать.
Существует немало способов, как сохранить зелень на зиму без заморозки. В частности, можно зелень хранить в банках, засаливать или использовать масло для приготовления разнообразных соусов из зелени. А какая вкусная паста из зелени!..
Предлагаем вам отличный вариант заготовки на зиму в виде витаминного соуса из зелени, который можно использовать к мясу, в качестве заправки салатов и даже добавлять в выпечку. В результате несложных действий вы получите ароматный и аппетитный универсальный соус.
Так, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 100 г зеленого лука
- 100 г молодого зеленого чеснока
- 50 г укропа
- 50 г петрушки
- 1 ч. л паприки
- 1 ч. л соли
- 1 ч. л меда
- 1 ст. л лимонного сока
- 3 ст. л растительного масла
Процесс приготовления не сложный. Для начала необходимо чистую и сухую зелень измельчить в блендере.
После этого добавить паприку, соль, мед, лимонный сок и растительное масло и снова перемешать в блендере.
Подготовьте небольшие банки (так будет удобнее использовать): тщательно вымойте их и простерилизуйте. Разложите перебитую зелень по банкам.
Чтобы ароматный соус хранился как можно дольше, сверху в банки добавляем растительное масло.
По возможности храните соус в холодильнике или погребе. Как вариант, можно зеленую массу заморозить, используя для удобства зип-пакеты или пластиковые контейнеры.
Добавим, что самая популярная зелень, которую заготавливают на зиму – укроп, петрушка. Но также можно хранить и зеленый лук на зиму. В частности, есть немало вариантов приправ из зеленого лука на зиму.
Так, если вы хотите, чтобы зеленый лук был на вашем столе круглый год, то у вас есть два варианта:
- устроить луковую оранжерею дома;
- выбрать удобный для вас способ заготовки зеленого лука на зиму.
Универсальная приправа из зеленого лука на зиму
Для этого вам понадобятся зеленый лук и соль по вкусу.
Для начала лук тщательно вымойте. Разложите на полотенце и оставьте, чтобы стекла вся вода. После чего лук надо мелко нарезать и разложить равномерным слоем на противень, предварительно застелив его пергаментом.
Духовку разогрейте до 50 градусов. Сушите лук с открытой дверцей 30 минут. После этого перемешайте. Выполняйте процедуру каждые 10 минут до окончания сушки – от 1,5 до 3 часов в зависимости от количества лука.
Высушенный лук измельчите в блендере, добавьте соль по вкусу. Разложите заготовки по баночкам и добавляйте в любимые блюда.
Ранее УНИАН публиковал 5 вариантов заготовок петрушки, укропа и зеленого лука на зиму.