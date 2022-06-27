Предлагаем небанальный способ заготовки зелени на зиму. Рецепт приготовления ароматного соуса - узнавайте в материале УНИАН.

Летом все хозяйки активно заготавливают продукты на зиму. Среди них и зелень, которую можно и засушивать, и замораживать, и даже консервировать.

Существует немало способов, как сохранить зелень на зиму без заморозки. В частности, можно зелень хранить в банках, засаливать или использовать масло для приготовления разнообразных соусов из зелени. А какая вкусная паста из зелени!..

Предлагаем вам отличный вариант заготовки на зиму в виде витаминного соуса из зелени, который можно использовать к мясу, в качестве заправки салатов и даже добавлять в выпечку. В результате несложных действий вы получите ароматный и аппетитный универсальный соус.

Так, вам понадобятся следующие ингредиенты:

100 г зеленого лука

100 г молодого зеленого чеснока

50 г укропа

50 г петрушки

1 ч. л паприки

1 ч. л соли

1 ч. л меда

1 ст. л лимонного сока

3 ст. л растительного масла

Процесс приготовления не сложный. Для начала необходимо чистую и сухую зелень измельчить в блендере.

После этого добавить паприку, соль, мед, лимонный сок и растительное масло и снова перемешать в блендере.

Подготовьте небольшие банки (так будет удобнее использовать): тщательно вымойте их и простерилизуйте. Разложите перебитую зелень по банкам.

Чтобы ароматный соус хранился как можно дольше, сверху в банки добавляем растительное масло.

По возможности храните соус в холодильнике или погребе. Как вариант, можно зеленую массу заморозить, используя для удобства зип-пакеты или пластиковые контейнеры.

Добавим, что самая популярная зелень, которую заготавливают на зиму – укроп, петрушка. Но также можно хранить и зеленый лук на зиму. В частности, есть немало вариантов приправ из зеленого лука на зиму.

Так, если вы хотите, чтобы зеленый лук был на вашем столе круглый год, то у вас есть два варианта:

устроить луковую оранжерею дома;

выбрать удобный для вас способ заготовки зеленого лука на зиму.

Универсальная приправа из зеленого лука на зиму

Для этого вам понадобятся зеленый лук и соль по вкусу.

Для начала лук тщательно вымойте. Разложите на полотенце и оставьте, чтобы стекла вся вода. После чего лук надо мелко нарезать и разложить равномерным слоем на противень, предварительно застелив его пергаментом.

Духовку разогрейте до 50 градусов. Сушите лук с открытой дверцей 30 минут. После этого перемешайте. Выполняйте процедуру каждые 10 минут до окончания сушки – от 1,5 до 3 часов в зависимости от количества лука.

Высушенный лук измельчите в блендере, добавьте соль по вкусу. Разложите заготовки по баночкам и добавляйте в любимые блюда.

Ранее УНИАН публиковал 5 вариантов заготовок петрушки, укропа и зеленого лука на зиму.

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