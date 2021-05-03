Диетолог объяснила, почему нельзя оставлять мариноваться мясо на сутки.

Врачи не советуют мариновать шашлыки за сутки до приготовления. Кроме того, подчеркнули они, забудьте о кефире и майонезе.

Об этом рассказала врач-диетолог, глава научного совета Ассоциации диетологов Украины Александра Кириленко, сообщает "Обозреватель".

Читайте такжеПасха-2021: во сколько обойдется праздничная корзина и майские шашлыки"Самый неправильный маринад – это кефир или другие кисломолочные продукты", - отметила диетолог.

Она объяснила, почему нельзя оставлять мариноваться мясо на сутки: все полноценные белки и железо теряют свою структуру и полезные свойства, и вы получите бесполезный продукт.

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Автор: Ольга Робейко