Готовить кукурузную кашу можно на плите, в духовке или же в мультиварке.

Кукурузная каша – вкусное и полезное блюдо. Ее готовят на молоке или воде, а можно также смешивать их в разных пропорциях.

Густая каша на гарнир или более жидкое блюдо – от желаемого результата будет зависеть соотношение жидкости и крупы. Так, для вязкой кукурузной каши следует брать 3-4 стакана жидкости на 1 стакан крупы. Для жидкой-5-6 стаканов жидкости на 1 стакан крупы.

Такая каша будет вкусной, где бы ее не готовили: на плите, в духовке или мультиварке.

Кукурузная каша с жареным луком

Кукурузная крупа - 1 ст.

Вода - 2,5 ст.

Соль - по вкусу

Растительное масло - 3-4 ст. л.

Лук репчатый - 1 шт.

Кукурузную крупу хорошо промыть. Залить ее холодной водой, посолить и добавить растительное масло. Дать закипеть.

Читайте такжеПышные и румяные оладьи: как приготовить нежные вкусностиНакрыть крышкой, варить кашу кукурузную на маленьком огне до готовности, около 25-30 минут. При этом кашу надо помешивать каждые 5 минут.

Тем временем помыть и очистить лук. Нарезать кубиками.

Разогреть сковороду, налить растительное масло. Жарить лук до золотистого цвета на среднем огне, помешивая.

Кукурузную кашу подать к столу горячей, сверху выложив на нее жареный лук. По желанию вместо лука можно посыпать, например, шкварками.

Кукурузная каша с яблоком в духовке

Крупа кукурузная - 0,5 ст.

Сахар - 3 ст. л.

Молоко - 1,5 ст.

Яблоко - 1 шт.

Груша - 1 шт.

Яйцо куриное - 1 шт.

Масло сливочное - 15 г

Молоко соединить с сахаром и довести до кипения.

Кукурузную крупу хорошо промыть водой, высыпать в теплое молоко. Кашу варить до загустения на медленном огне.

Тем временем яблоко и грушу очистить и нарезать кубиками.

В кашу добавить яйцо, перемешать. Затем добавить сливочное масло, яблоко и грушу. Все перемешать.

Полученную массу выложить в горшок, накрыть крышкой.

Отправить горшок в теплую духовку и запекать кашу при температуре 180°С в течение 30-45 минут.

Кукурузная каша с тыквой в мультиварке

Кукурузная крупа - 100 г

Вода - 300 мл

Молоко - 360 мл

Сахар - 1 ст. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Тыква - 200 г

Масло сливочное - 40-50 г

Тыкву помыть, срезать с него кожуру, удалить семена с волокнами и нарезать небольшими кубиками.

Читайте такжеАппетитные блины с творогом: как приготовить невероятные налистники на МасленицуВ чашу мультиварки выложить кубики тыквы, влить воду. Закрыть крышку мультиварки и включить программу "Тушение" на 30 минут.

Кукурузную крупу промыть в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной.

По окончании тушения тыквы открыть крышку мультиварки. Добавить кукурузную крупу, молоко, соль и сахар. Включить программу "Каша" на 35 минут.

Затем добавить сливочное масло. Перемешать кашу и оставить на подогреве при закрытой крышке на 10 минут.

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Автор: УНИАН