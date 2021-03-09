Кукурузная каша – вкусное и полезное блюдо. Ее готовят на молоке или воде, а можно также смешивать их в разных пропорциях.
Густая каша на гарнир или более жидкое блюдо – от желаемого результата будет зависеть соотношение жидкости и крупы. Так, для вязкой кукурузной каши следует брать 3-4 стакана жидкости на 1 стакан крупы. Для жидкой-5-6 стаканов жидкости на 1 стакан крупы.
Такая каша будет вкусной, где бы ее не готовили: на плите, в духовке или мультиварке.
Кукурузная каша с жареным луком
- Кукурузная крупа - 1 ст.
- Вода - 2,5 ст.
- Соль - по вкусу
- Растительное масло - 3-4 ст. л.
- Лук репчатый - 1 шт.
Кукурузную крупу хорошо промыть. Залить ее холодной водой, посолить и добавить растительное масло. Дать закипеть.
Читайте такжеПышные и румяные оладьи: как приготовить нежные вкусностиНакрыть крышкой, варить кашу кукурузную на маленьком огне до готовности, около 25-30 минут. При этом кашу надо помешивать каждые 5 минут.
Тем временем помыть и очистить лук. Нарезать кубиками.
Разогреть сковороду, налить растительное масло. Жарить лук до золотистого цвета на среднем огне, помешивая.
Кукурузную кашу подать к столу горячей, сверху выложив на нее жареный лук. По желанию вместо лука можно посыпать, например, шкварками.
Кукурузная каша с яблоком в духовке
- Крупа кукурузная - 0,5 ст.
- Сахар - 3 ст. л.
- Молоко - 1,5 ст.
- Яблоко - 1 шт.
- Груша - 1 шт.
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Масло сливочное - 15 г
Молоко соединить с сахаром и довести до кипения.
Кукурузную крупу хорошо промыть водой, высыпать в теплое молоко. Кашу варить до загустения на медленном огне.
Тем временем яблоко и грушу очистить и нарезать кубиками.
В кашу добавить яйцо, перемешать. Затем добавить сливочное масло, яблоко и грушу. Все перемешать.
Полученную массу выложить в горшок, накрыть крышкой.
Отправить горшок в теплую духовку и запекать кашу при температуре 180°С в течение 30-45 минут.
Кукурузная каша с тыквой в мультиварке
- Кукурузная крупа - 100 г
- Вода - 300 мл
- Молоко - 360 мл
- Сахар - 1 ст. л.
- Соль - 0,5 ч. л.
- Тыква - 200 г
- Масло сливочное - 40-50 г
Тыкву помыть, срезать с него кожуру, удалить семена с волокнами и нарезать небольшими кубиками.
Читайте такжеАппетитные блины с творогом: как приготовить невероятные налистники на МасленицуВ чашу мультиварки выложить кубики тыквы, влить воду. Закрыть крышку мультиварки и включить программу "Тушение" на 30 минут.
Кукурузную крупу промыть в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной.
По окончании тушения тыквы открыть крышку мультиварки. Добавить кукурузную крупу, молоко, соль и сахар. Включить программу "Каша" на 35 минут.
Затем добавить сливочное масло. Перемешать кашу и оставить на подогреве при закрытой крышке на 10 минут.
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