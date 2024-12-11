Качаная каша - сложное и кропотливое, но очень вкусное блюдо, которое готовят в Полтавской области.

В Полтавской области готовят качаную кашу - питательное и сытное блюдо со сложным рецептом. Техника приготовления такой крупы довольно трудоемкая, зато вкус не забудется никогда. Умелые хозяйки много трудились для приготовления, поэтому качанка подавались лишь на большие праздники.

В наше время немногие украинцы знают, что такое качаная каша - рецепт блюда забыт, а в ресторанах его почти не подают. Но приобщиться к украинскому кулинарному наследию никогда не поздно.

Что такое качаная каша - история блюда

Качанка или качаная каша - это пшено в смеси яиц и муки. Чтобы зерно равномерно покрылось тестом и получилось круглой формы, его долгое время катают или трясут. Готовую крупу варят на курином бульоне. Появился этот рецепт примерно 300 лет и готовился лишь по важным поводам.

Изначально блюдо подавали роженицам на крестины детей. В давние времена детская смертность была высокой. Поэтому детей крестили сразу после рождения, а на праздник в честь события приносили вареную на курином бульоне качаную кашу. Питательное лакомство помогало матери быстрее восстановиться после родов.

Позднее качанку начали подавать на свадьбу. Блюдо считалось праздничным из-за сложного процесса приготовления и дорогих ингредиентов. Готовить его начинали за несколько дней до торжества.

В наше время качаная каша считается деликатесом. Такая крупа всегда готовится вручную и требует большого количества яиц (около 60 штук на большую миску). Всё это обуславливает её высокую стоимость.

Традиционная качаная каша - как приготовить

Если хотите приготовить знаменитое блюдо полтавских мастериц, то понадобится немало денег и усилий. Но результат точно впечатлит.

Ингредиенты:

пшено - 100 г;

яйца - 10 шт.;

мука - 100 г.

Пшено промойте и обсушите - оно должно быть полностью сухим. Приготовьте широкую и глубокую посуду. Яйца взбейте до однородности вилкой (не миксером).

Высыпьте пшено в посуду и поэтапно добавляйте в крупу несколько капель яичной смеси и щепотку муки. Затем нужно перемешать пшено рукой, пока зёрна равномерно не покроются тестом. Повторяйте процедуру, пока каждая крупинка не станет размером с перец горошком. 100 г традиционной качаной каши из пшена делается примерно 3 часа.

Сухая крупа имеет срок хранения 1 месяц. Варите кашу в курином бульоне примерно 2,5-3 часа, и по желанию заправьте маслом.

Смотрите подробнее, как готовится каша качаная, в видео Елены Щербань.

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