Болгарский перец - универсальный овощ, любимый многими.

Его добавляют в салаты и супы, консервируют и запекают. Мы предлагаем несколько замечательных рецептов из перца, которые понравятся даже искушенным гурманам. Ранее мы рассказывали о том, как консервировать болгарский перец на зиму.

Блюда из перца в духовке - аппетитные “Лодочки”

перец болгарский - 3 шт;

фарш мясной - 250 гр;

круглый рис - 60 гр;

помидоры - 3 шт;

твердый сыр - 50-60 гр;

растительное масло - 40 гр;

сметана - 100 гр;

петрушка - несколько веточек;

соль, перец - по вкусу.

Промыть рис. Вскипятить 0.5 л.воды, посолить и всыпать рис. Перемешать и варить на небольшом огне 15-20 минут. В конце слить воду, рис остудить.

Вымыть помидоры, разрезать на половинки, натереть их на терке, кожуру выбросить. Смешать в отдельной миске фарш, рис и помидоры. Вымытую петрушку нарезать и добавить в емкость. Ингредиенты перемешать, посолить и поперчить по вкусу. Разогреть духовку до 180°C.

Болгарский перец вымыть, разрезать вдоль пополам. Удалить семена и плодоножки, смазать перец маслом и слегка посолить. Выложить внутрь перца ранее приготовленную массу. Форму для запекания смазать маслом, выложить перцы и сверху смазать сметаной. Сыр натереть на мелкой терке и посыпать перцы.

Запекать блюдо 35-40 минут при 180°C, подавать горячим.

Диетический фаршированный перец без мяса - невероятный “Рататуй”

баклажаны - 2 шт;

кабачки - 2 шт;

помидоры - 7 шт;

репчатый лук - 2 шт;

болгарский перец - 4 шт;

чеснок - 4 зубчика;

оливковое масло - 100 мл;

молотая паприка - 1 ч.л;

травы прованские, соль, зелень петрушки - по вкусу.

Репчатый лук мелко нарезать, обжаривать на оливковом масле до золотистого цвета. С трех помидоров снять кожицу, у перцев удалить плодоножки и семена. Нарезать овощи кубиками и добавить к луку. Обжаривать 10 минут, затем измельчить в блендере. Готовый соус равномерно распределить по форме для запекания.

Читайте такжеКак приготовить окрошку: рецепты любимого летнего супаДуховку разогреть до 180°C. Баклажаны и кабачки вымыть, очистить от кожицы. Их вместе с оставшимися помидорами нарезать кружочками и выложить на соус, чередуя между собой. Посолить по вкусу. Оливковое масло смешать с измельченным чесноком и покрыть смесью овощи.

Форму накрыть фольгой и отправить в духовку. Запекать 30 минут при 180°C. Снять фольгу и запекать еще 20 минут. Готовый "Рататуй" посыпать нарезанной петрушкой и подавать к столу.

Жареный болгарский перец - рецепт салата

кабачок - 330 гр;

перец болгарский - 150 гр;

орехи грецкие - 30 гр;

лук зеленый - 20 гр;

укроп свежий - 10 гр;

чеснок - 2 зубчика;

масло подсолнечное - 40 мл + 1 ст.л для заправки;

соевый соус - 1 ст.л;

соль, перец - по вкусу.

Кабачок вымыть, вытереть насухо, обрезать края и нарезать сначала кружочками, а затем брусочками. Переложить овощ в миску, посыпать солью и перемешать. Оставить на 15 минут, чтобы из него ушла лишняя влага. Отжать кабачок от лишней жидкости, обжарить на сильном огне 7-8 минут, помешивая. Переложить овощ в тарелку.

Перец промыть, удалить семена и плодоножки, нарезать полосочками. В той же сковороде обжарить перец 5 минут. Соединить перец с кабачком.

Крупно порубить грецкий орех, зеленый лук промыть и мелко нарезать, чеснок очистить и измельчить. Добавить ингредиенты к овощам, перемешать. По желанию перед подачей салат можно украсить петрушкой или укропом.

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Автор: Кристина Кащавцева