Его добавляют в салаты и супы, консервируют и запекают. Мы предлагаем несколько замечательных рецептов из перца, которые понравятся даже искушенным гурманам. Ранее мы рассказывали о том, как консервировать болгарский перец на зиму.
Блюда из перца в духовке - аппетитные “Лодочки”
- перец болгарский - 3 шт;
- фарш мясной - 250 гр;
- круглый рис - 60 гр;
- помидоры - 3 шт;
- твердый сыр - 50-60 гр;
- растительное масло - 40 гр;
- сметана - 100 гр;
- петрушка - несколько веточек;
- соль, перец - по вкусу.
Промыть рис. Вскипятить 0.5 л.воды, посолить и всыпать рис. Перемешать и варить на небольшом огне 15-20 минут. В конце слить воду, рис остудить.
Вымыть помидоры, разрезать на половинки, натереть их на терке, кожуру выбросить. Смешать в отдельной миске фарш, рис и помидоры. Вымытую петрушку нарезать и добавить в емкость. Ингредиенты перемешать, посолить и поперчить по вкусу. Разогреть духовку до 180°C.
Болгарский перец вымыть, разрезать вдоль пополам. Удалить семена и плодоножки, смазать перец маслом и слегка посолить. Выложить внутрь перца ранее приготовленную массу. Форму для запекания смазать маслом, выложить перцы и сверху смазать сметаной. Сыр натереть на мелкой терке и посыпать перцы.
Запекать блюдо 35-40 минут при 180°C, подавать горячим.
Диетический фаршированный перец без мяса - невероятный “Рататуй”
- баклажаны - 2 шт;
- кабачки - 2 шт;
- помидоры - 7 шт;
- репчатый лук - 2 шт;
- болгарский перец - 4 шт;
- чеснок - 4 зубчика;
- оливковое масло - 100 мл;
- молотая паприка - 1 ч.л;
- травы прованские, соль, зелень петрушки - по вкусу.
Репчатый лук мелко нарезать, обжаривать на оливковом масле до золотистого цвета. С трех помидоров снять кожицу, у перцев удалить плодоножки и семена. Нарезать овощи кубиками и добавить к луку. Обжаривать 10 минут, затем измельчить в блендере. Готовый соус равномерно распределить по форме для запекания.
Читайте такжеКак приготовить окрошку: рецепты любимого летнего супаДуховку разогреть до 180°C. Баклажаны и кабачки вымыть, очистить от кожицы. Их вместе с оставшимися помидорами нарезать кружочками и выложить на соус, чередуя между собой. Посолить по вкусу. Оливковое масло смешать с измельченным чесноком и покрыть смесью овощи.
Форму накрыть фольгой и отправить в духовку. Запекать 30 минут при 180°C. Снять фольгу и запекать еще 20 минут. Готовый "Рататуй" посыпать нарезанной петрушкой и подавать к столу.
Жареный болгарский перец - рецепт салата
- кабачок - 330 гр;
- перец болгарский - 150 гр;
- орехи грецкие - 30 гр;
- лук зеленый - 20 гр;
- укроп свежий - 10 гр;
- чеснок - 2 зубчика;
- масло подсолнечное - 40 мл + 1 ст.л для заправки;
- соевый соус - 1 ст.л;
- соль, перец - по вкусу.
Кабачок вымыть, вытереть насухо, обрезать края и нарезать сначала кружочками, а затем брусочками. Переложить овощ в миску, посыпать солью и перемешать. Оставить на 15 минут, чтобы из него ушла лишняя влага. Отжать кабачок от лишней жидкости, обжарить на сильном огне 7-8 минут, помешивая. Переложить овощ в тарелку.
Перец промыть, удалить семена и плодоножки, нарезать полосочками. В той же сковороде обжарить перец 5 минут. Соединить перец с кабачком.
Крупно порубить грецкий орех, зеленый лук промыть и мелко нарезать, чеснок очистить и измельчить. Добавить ингредиенты к овощам, перемешать. По желанию перед подачей салат можно украсить петрушкой или укропом.
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