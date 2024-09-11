Ароматная тыквенная каша получается с первого раза и напоминает о детстве.

Сытная тыквенная каша с пшеном для всей семьи - идеальное блюдо в холодный вечер. Трудно представить более традиционный осенний обед. Тыквы в давние времена выращивала каждая украинская семья, а пшено было самой доступной крупой.

Для многих людей эта еда ассоциируется с беззаботным детством. Бабушкина тыквенная каша на молоке с пшеном, сытная и ароматная, была вкуснее дорогих деликатесов. Предлагаем повторить блюдо дома - это совсем нетрудно.

Тыквенная каша с пшеном на молоке в кастрюле

Ингредиенты:

тыква - 500 г;

пшено - 200 г;

вода - 400 мл;

молоко - 400 мл;

сливочное масло - 50 г;

сахар по вкусу;

специи по вкусу (корица, ванильный сахар, мускатный орех);

сухофрукты по вкусу.

Пшено промойте несколько раз, залейте водой и доведите до кипения на плите. Затем слейте кипяток, снова залейте чистой водой и закипятите.

Тыкву промойте и очистите. Нарежьте как можно меньшими кусочками, чтобы быстрее сварилась. Выложите в кастрюлю с пшеном. Прикройте крышкой и варите 10 минут.

За это время вода должна полностью испариться. Теперь залейте молоком, добавьте сахар и сливочное масло, любимые специи. Варите тыквенную кашу до готовности 30 минут, обязательно помешивая, чтобы не пригорела.

Тыквенная каша в мультиварке с пшеном

Ингредиенты:

пшено - 170 г;

мякоть тыквы - 200 г;

молоко - 400 мл;

вода - 400 мл;

сливочное масло - 40 г;

сахар по вкусу.

Пшено залейте кипятком и оставьте на 5 минут. Это нужно для того, чтобы убрать горечь. Промойте крупу несколько раз. Мякоть тыквы мелко нарежьте и смешайте с пшеном.

Стены чаши мультиварки щедро смажьте сливочным маслом. Выложите тыкву с крупой, всыпьте сахар, залейте молоком и водой. Включите режим "Каша" или "Молочная каша" и закройте крышку.

Варится тыквенная каша с пшеном в мультиварке примерно 30 минут. Время может меняться в зависимости от модели устройства.

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