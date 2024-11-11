Тушеная капуста может стать настоящим гастрономическим изыском.

Капуста - тушеная с мясом, грибами или без каких-либо добавок - невероятно популярное блюдо среди украинцев, особенно в осенне-зимний период. Овощ стоит недорого, хватает такого гарнира надолго. Читайте в материале, как потушить капусту так, чтобы она была мягкой и сочной.

Как вкусно потушить капусту - важная хитрость

Потушить капусту, в принципе, сможет любая хозяйка, но далеко не у каждой получится сделать это на "отлично". Оказалось, что главный секрет идеального блюда таится в одном ингредиенте - воде. Именно она превращает обыкновенный нашинкованный овощ на сковороде в произведение искусства.

Даже не сомневайтесь в том, нужно ли добавлять воду в тушеную капусту - безусловно, да, особенно если овощ сам по себе сухой. Полстакана жидкости на среднюю сковороду вполне хватит, чтобы придать главному ингредиенту сочности и мягкости. Рассчитывайте так, чтобы количество воды не превышало 1\5 от общего количества капусты. Так у вас получится сохранить необходимое количество влаги или поднять ее уровень до идеального.

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Вкуснейшая тушеная капуста - рецепт

Ингредиенты:

700 гр капусты;

1 морковь;

1 лук;

растительное масло;

соль, перец;

вода;

1.5 ст.л сахара;

2 ст.л томатной пасты.

Запоминайте, как вкусно потушить капусту без мяса по этому классическому рецепту.

Капусту тщательно промыть, мелко нарезать тонкой длинной соломкой. Учтите, что именно такой метод шинковки лучше всего - небольшие кусочки и тушатся быстрее, и выглядят лучше. Лук почистить, измельчить кубиками или полукольцами, морковь почистить и натереть с помощью терки. Разогреть сковороду, смазать примерно 1 ст.л масла, пассеровать лук и морковь 7-10 минут, пока овощи не станут золотистого оттенка. После этого убрать их в другую емкость, сковороду вытереть бумажным полотенцем. Если не хотите делать так, но есть вторая посуда для жарки, можно взять ее.

Снова налить на сковороду масло, выложить капусту. Если не помещается вся, то подождать немного (овощ осядет), затем добавить остальное количество. Жарить капусту 10-15 минут. После этого добавить лук и морковь, томатную пасту и сахар, посолить, поперчить, перемешать. Влить воду и, накрыв крышкой, запустить процесс тушения капусты на 15-20 минут.. По готовности проверить вкус и добавить соль (перец) по необходимости.

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