Хрустящие золотистые бурники понравятся всем любителям картошки.

Ароматные картопляники не оставят равнодушными ни одного любителя картошки. Мы публикуем традиционный рецепт из Ивано-Франковщины, который отличается особенно аппетитной хрустящей корочкой. Там это блюдо называют "бурники", поскольку вместо "картошка" говорят "бурка".

Готовятся картопляники из пюре, в которое добавляют два вида муки и жарят на сковороде или в печи. Традиционный рецепт очень простой, поэтому для разнообразия можно добавить начинку из грибов, капусты или овощей. Очень вкусными получаются украинские картопляники с добавлением мяса или шкварок.

Как приготовить традиционные картопляники - рецепт пошагово

Ингредиенты:

картошка - 1,5 кг;

пшеничная мука - 3 стол. л.;

кукурузная мука - 100 г (а также несколько ложек для посыпки);

соль, перец по вкусу;

масло для жарки.

Картошку отварите до готовности в мундире (20-30 минут). Очистите от кожуры и сделайте пюре с помощью мясорубки или толкушки. Подсолите смесь и всыпьте сначала белую муку (чтобы изделия не распадались), а затем кукурузную (для мягкости).

Вымешивайте тесто руками, пока оно не станет однородной массой. Если смесь распадается и не держится, то можно влить несколько ложек масла или вбить яйцо, а затем ещё раз перемешать.

Перед тем, как приготовить картопляники, обваляйте их в кукурузной муке - так они станут хрустящими. Посыпьте стол мукой и сформируйте мокрыми руками бурники - их можно делать большими, на всю сковородку, или маленькими. Запанируйте изделия в кукурузе и выложите в горячую сковороду с разогретым маслом.

Готовьте картопляники на сковороде на небольшом огне, чтобы они приготовились изнутри. Если масло впитывается в процессе, то его подливают. Маленькие изделия жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны. Большие - по 10 минут, а переворачивайте с помощью широкой миски. Готовый бурник подают как хлеб к супам, бульонам, подливкам.

Если готовите картопляники с капустой, мясом или грибами, то добавляйте внутрь теста уже готовую начинку. Капусту можно брать как сырую, так и квашеную. Поджарьте ингредиенты до готовности и выложите на тонко раскатанную основу. Затем слепите изделия и готовьте таким же образом, как картопляники без начинки.

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