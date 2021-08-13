Рецепт бефстроганова от Саввы Либкина  / фото Савва Либкин

Известный одесский ресторатор, собственник ресторанов "Тавернетта", "Дача" и сети кафе "Компот" Савва Либкин показал и рассказал, как готовится классическая версия популярного бефстроганова.

Пошаговый видеорецепт уже можно найти на YouTube-канале ресторатора.

К слову, бефстроганов или говядина по-строгановски – это блюдо, возникшее в Одессе. 

Граф Александр Строганов был губернатором этого края, почетным одесситом и держал "открытый" стол, куда могли приходить все желающие. Именно там впервые подали бефстроганов. 

Бефстроганов по рецепту Саввы Либкина

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьей вырезки
  • 1 головка репчатого лука
  • 150 мл сливок
  • 150 мл грибного отвара
  • сушеные грибы, свежие или замороженные белые грибы и сморчки
  • 50 г пшеничной муки высшего сорта
  • 50 г топленого сливочного масла
  • соль и черный перец по вкусу
Савва Либкин приготовил говядину по-строгановски / фото Савва Либкин

Приготовление бефстроганова

Берем вырезку говядины. Нарезанное соломкой филе не солим, слегка панируем в муке (как порезать филе соломкой просто и быстро – смотрите на видео). 

Режем лук, белые грибы и сваренные сморчки. Сморчки важно предварительно замочить  на 6 часов, а уже потом варить. 

Кидаем сливочное масло на сковороду, разогреваем, добавляем лук. Добавляем грибы. Солим, перчим. Добавляем отвар из белых грибов и сливки. 

Обжариваем на сковороде порезанное соломкой мясо. 

Обжаренное мясо объединяем с горячим соусом. 

Варим картошку. Слегка подсушиваем, чтобы вся влага ушла. Толчем картошку в пюре. Добавляем в пюре ледяное сливочное масло, нарезанное кубиками. 

Мясо выкладываем к пюре. Приятного аппетита!

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Автор: Диана Беловодская