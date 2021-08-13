Говядина по-строгановски – это блюдо, что создано именно в Одессе.

Известный одесский ресторатор, собственник ресторанов "Тавернетта", "Дача" и сети кафе "Компот" Савва Либкин показал и рассказал, как готовится классическая версия популярного бефстроганова.

Пошаговый видеорецепт уже можно найти на YouTube-канале ресторатора.

К слову, бефстроганов или говядина по-строгановски – это блюдо, возникшее в Одессе.

Граф Александр Строганов был губернатором этого края, почетным одесситом и держал "открытый" стол, куда могли приходить все желающие. Именно там впервые подали бефстроганов.

Бефстроганов по рецепту Саввы Либкина

Ингредиенты:

500 г говяжьей вырезки

1 головка репчатого лука

150 мл сливок

150 мл грибного отвара

сушеные грибы, свежие или замороженные белые грибы и сморчки

50 г пшеничной муки высшего сорта

50 г топленого сливочного масла

соль и черный перец по вкусу

Приготовление бефстроганова

Берем вырезку говядины. Нарезанное соломкой филе не солим, слегка панируем в муке (как порезать филе соломкой просто и быстро – смотрите на видео).

Режем лук, белые грибы и сваренные сморчки. Сморчки важно предварительно замочить на 6 часов, а уже потом варить.

Кидаем сливочное масло на сковороду, разогреваем, добавляем лук. Добавляем грибы. Солим, перчим. Добавляем отвар из белых грибов и сливки.

Обжариваем на сковороде порезанное соломкой мясо.

Обжаренное мясо объединяем с горячим соусом.

Варим картошку. Слегка подсушиваем, чтобы вся влага ушла. Толчем картошку в пюре. Добавляем в пюре ледяное сливочное масло, нарезанное кубиками.

Мясо выкладываем к пюре. Приятного аппетита!

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Автор: Диана Беловодская