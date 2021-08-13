Известный одесский ресторатор, собственник ресторанов "Тавернетта", "Дача" и сети кафе "Компот" Савва Либкин показал и рассказал, как готовится классическая версия популярного бефстроганова.
Пошаговый видеорецепт уже можно найти на YouTube-канале ресторатора.
К слову, бефстроганов или говядина по-строгановски – это блюдо, возникшее в Одессе.
Граф Александр Строганов был губернатором этого края, почетным одесситом и держал "открытый" стол, куда могли приходить все желающие. Именно там впервые подали бефстроганов.
Бефстроганов по рецепту Саввы Либкина
Ингредиенты:
- 500 г говяжьей вырезки
- 1 головка репчатого лука
- 150 мл сливок
- 150 мл грибного отвара
- сушеные грибы, свежие или замороженные белые грибы и сморчки
- 50 г пшеничной муки высшего сорта
- 50 г топленого сливочного масла
- соль и черный перец по вкусу
Приготовление бефстроганова
Берем вырезку говядины. Нарезанное соломкой филе не солим, слегка панируем в муке (как порезать филе соломкой просто и быстро – смотрите на видео).
Режем лук, белые грибы и сваренные сморчки. Сморчки важно предварительно замочить на 6 часов, а уже потом варить.
Кидаем сливочное масло на сковороду, разогреваем, добавляем лук. Добавляем грибы. Солим, перчим. Добавляем отвар из белых грибов и сливки.
Обжариваем на сковороде порезанное соломкой мясо.
Обжаренное мясо объединяем с горячим соусом.
Варим картошку. Слегка подсушиваем, чтобы вся влага ушла. Толчем картошку в пюре. Добавляем в пюре ледяное сливочное масло, нарезанное кубиками.
Мясо выкладываем к пюре. Приятного аппетита!
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