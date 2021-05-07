Рецепт мяса по-французски с картошкой / фото ua.depositphotos.com

Мясо по-французски – популярное и очень вкусное блюдо. В настоящее время существует множество рецептов его приготовления, в том числе и с картофелем. Такое блюдо получается сытным и сочным.

Мясо по-французски с картофелем и помидорами

  • Свинина - 600 г
  • Картофель - 800 г
  • Помидор - 260 г
  • Лук - 200 г
  • Чеснок - 2 средних зубчика
  • Твердый сыр - 100 г
  • Сметана - 350-400 г
  • Соль, перец черный молотый - по вкусу
  • Растительное масло - для смазывания формы

Свинину нарезать на ломтики толщиной 1 см. Каждый кусочек слегка отбить, посыпать солью и перцем.

Читайте такжеАппетитные мясные ежики: как приготовить сытное блюдо в белом соусеПриготовление соуса. Добавить к сметане чеснок, пропущенный через пресс, размешать. По желанию можно поперчить и добавить нарезанную зелень.

Картофель и томаты нарезать тонкими кружочками, а лук – полукольцами. Посолить и поперчить картофель по вкусу, перемешать.

На дно формы размером 32*22 см налить немного масла, выложить в один слой картофель и смазать соусом. Затем разложить половину лука. Сверху выложить мясо, смазать его соусом.

Далее выложить вторую половину лука, на нее – оставшуюся картошку, смазать ее соусом. Последним слоем идут томаты. Распределить по ним соус и накрыть фольгой.

Отправить в разогретую до 200°C духовку примерно на час, ориентироваться следует на свою духовку. Затем убрать фольгу, посыпать блюдо сверху натертым сыром и вернуть в духовку еще на 10-15 минут.

Мясо по-французски с картофелем и грибами

  • Свинина - 1 кг
  • Лук - 2 шт.
  • Картофель - 1 кг
  • Вешенки - 800 г
  • Твердый сыр - 400 г
  • Соль, перец черный молотый - по вкусу
  • Сливки жирные - 250 мл
  • Мука - 1 ст. л.
  • Сливочное масло - 50 г

Свинину нарезать на пласты и отбить. Каждый пласт мяса должен быть такого размера, чтобы его было удобно укладывать на тарелку в готовом виде.

Картофель почистить и нарезать одинаковыми тонкими пластинками. Грибы нарезать ломтиками.

Репчатый лук нарезать полукольцами и слегка обжарить на масле.

Как приготовить мясо по-французски с картошкой / фото volshebnaya-eda.ru

Приготовление соуса. На сковороде растопить сливочное масло, всыпать муку и, помешивая ложкой, поджарить ее до получения золотистого цвета. Влить сливки. Растереть венчиком образовавшиеся комки. Довести соус до кипения и при необходимости разбавить сливками, чтобы он был консистенции жидкой сметаны.

Форму смазать маслом, выложить кусочки мяса, лук, картофель и грибы. При этом все следует посолить и поперчить по вкусу. Залить соусом, чтобы он почти закрывал блюдо.

Отправить в разогретую до 200°C духовку и запекать, чтобы картофель был почти готов (время приготовления зависит от толщины пластинок картофеля).

Достать противень, посыпать натертым на крупной терке сыром и снова убрать в духовку минут на 20-25 до получения хрустящей корочки.

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Автор: Иван Бойко