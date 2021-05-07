Такое блюдо прекрасно подойдет для праздничного стола и разнообразит повседневное меню.

Мясо по-французски – популярное и очень вкусное блюдо. В настоящее время существует множество рецептов его приготовления, в том числе и с картофелем. Такое блюдо получается сытным и сочным.

Мясо по-французски с картофелем и помидорами

Свинина - 600 г

Картофель - 800 г

Помидор - 260 г

Лук - 200 г

Чеснок - 2 средних зубчика

Твердый сыр - 100 г

Сметана - 350-400 г

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Растительное масло - для смазывания формы

Свинину нарезать на ломтики толщиной 1 см. Каждый кусочек слегка отбить, посыпать солью и перцем.

Читайте такжеАппетитные мясные ежики: как приготовить сытное блюдо в белом соусеПриготовление соуса. Добавить к сметане чеснок, пропущенный через пресс, размешать. По желанию можно поперчить и добавить нарезанную зелень.

Картофель и томаты нарезать тонкими кружочками, а лук – полукольцами. Посолить и поперчить картофель по вкусу, перемешать.

На дно формы размером 32*22 см налить немного масла, выложить в один слой картофель и смазать соусом. Затем разложить половину лука. Сверху выложить мясо, смазать его соусом.

Далее выложить вторую половину лука, на нее – оставшуюся картошку, смазать ее соусом. Последним слоем идут томаты. Распределить по ним соус и накрыть фольгой.

Отправить в разогретую до 200°C духовку примерно на час, ориентироваться следует на свою духовку. Затем убрать фольгу, посыпать блюдо сверху натертым сыром и вернуть в духовку еще на 10-15 минут.

Мясо по-французски с картофелем и грибами

Свинина - 1 кг

Лук - 2 шт.

Картофель - 1 кг

Вешенки - 800 г

Твердый сыр - 400 г

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Сливки жирные - 250 мл

Мука - 1 ст. л.

Сливочное масло - 50 г

Свинину нарезать на пласты и отбить. Каждый пласт мяса должен быть такого размера, чтобы его было удобно укладывать на тарелку в готовом виде.

Картофель почистить и нарезать одинаковыми тонкими пластинками. Грибы нарезать ломтиками.

Репчатый лук нарезать полукольцами и слегка обжарить на масле.

Приготовление соуса. На сковороде растопить сливочное масло, всыпать муку и, помешивая ложкой, поджарить ее до получения золотистого цвета. Влить сливки. Растереть венчиком образовавшиеся комки. Довести соус до кипения и при необходимости разбавить сливками, чтобы он был консистенции жидкой сметаны.

Форму смазать маслом, выложить кусочки мяса, лук, картофель и грибы. При этом все следует посолить и поперчить по вкусу. Залить соусом, чтобы он почти закрывал блюдо.

Отправить в разогретую до 200°C духовку и запекать, чтобы картофель был почти готов (время приготовления зависит от толщины пластинок картофеля).

Достать противень, посыпать натертым на крупной терке сыром и снова убрать в духовку минут на 20-25 до получения хрустящей корочки.

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Автор: Иван Бойко