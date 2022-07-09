Лучшие блюда из хека - рецепты / depositphotos.com

Рыба хек получила репутацию "постной" из-за диетического мяса, поэтому многие украинцы знают, что ее можно обжарить на сковороде и это - максимум. На самом деле, рецептов хека существует множество и УНИАН готов рассказать, как приготовить хек в духовке или другим способом, чтобы было вкусно.

Ранее мы говорили о том, какую рыбу можно приготовить на гриле.

Хек в томатном соусе с луком

  • хек (тушки) - 2 шт. (700 г)
  • сок томатный натуральный - 500 мл
  • лук репчатый - 2 шт.
  • морковь - 2 шт.
  • мука пшеничная - 7-8 ст. л
  • масло растительное - 3 ст. л
  • соль - по вкусу
  • перец черный молотый - по вкусу
  • лавровый лист - 1 шт.

Тушки хека разделать на филе, промыть, убрать хребет. Нарезать филе кусочками, посыпать солью. В глубокую миску насыпать муку, обвалять каждый кусочек филе. На сковороде разогреть масло, обжарить филе хека с двух сторон до золотистой корочки. 

Очистить морковь и лук, морковь натереть на терке, а лук нарезать полукольцами. Обжаривать 4-5 минут до золотистого цвета. На отдельную сковороду насыпать 2 ст.л муки, обжарить 30 секунд. Влить томатный сок, всыпать специи и положить лавровый лист. Тушить соус 5-7 минут, помешивая, до загустения. 

В чугунную сковороду или кастрюлю выложить 1\3 соуса, сверху - половину от общего количества рыбы, дальше - половину моркови и лука. Так повторять, пока ингредиенты не закончатся. В конце полить все томатным соусом, поставить кастрюлю на огонь и тушить под крышкой 15 минут.

Хек, жареный в сметане

  • хек - 300 г 
  • сметана - 1 ст. л
  • яйцо - 1 шт.
  • мука - 50 г (3 ст. л + 1 ч. л)
  • укроп свежий - пару веточек
  • масло растительное (для жарки) - 3 ст. л
  • соль - по вкусу
  • перец черный молотый - по вкусу

Тушку хека промыть, разобрать на филе, удалить хребет. Яйцо вбить в глубокую миску, взбить венчиком. Добавить сметану, соль и молотый черный перец. Туда же добавить мелко нарезанный укроп, перемешать. В конце всыпать муку и снова перемешать кляр. Филе хека, нарезанное кусочками, обвалять в кляре и обжарить на сковороде с маслом 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. 

Хек в духовке с чесноком

  • филе хека - 350 г 
  • лимон - 0,5 шт.
  • масло сливочное - 40 г
  • чеснок - 1 зубчик
  • базилик свежий (или петрушка) - 2-3 веточки
  • соль - 0,5 ч. л (по вкусу)
  • перец чёрный молотый - на кончике ножа 

Филе хека промыть, а духовку разогреть до 190°C. Зубчик чеснока очистить, натереть на мелкой терке, а зелень измельчить ножом. Сливочное масло растопить в микроволновке, затем вылить в миску. Туда же добавить соль, черный молотый перец, подготовленные чеснок и зелень и выжать лимонный сок. 

Рыбу выложить в форму для запекания, полить соусом и поставить в духовку. Запекать 8-10 минут при 190°C, а затем увеличить температуру до 230°C и запекать еще 3-5 минут.

Хек в духовке с картошкой и сыром

  • картофель - 6 шт.
  • хек (филе) - 350 г 
  • лук репчатый - 1 шт.
  • сметана жирностью 15 % - 100 г
  • сыр твёрдый - 80 г
  • сок лимона - 1 ст. л
  • приправа для картофеля -0,75 ч. л
  • соль - по вкусу
  • перец черный молотый - по вкусу
  • масло растительное (для смазывания формы)

Филе хека нарезать порционными кусочками, выложить в глубокую миску, посолить, поперчить, полить лимонным соком и оставить на 10 минут. Духовку поставить разогреваться до 180°C. Картофель очистить, промыть, нарезать кружочками. Выложить в миску, посолить, поперчить, добавить приправу для картофеля и половину количества сметаны. Тщательно перемешать, а рыбу также полить сметаной.

Форму для запекания смазать маслом, выложить первым слоем часть картофеля, а затем рыбу. Лук, нарезанный кольцами, слоем выложить сверху, затем снова картофель в сметане. Отправить рыбу с картофелем в духовку на 40-50 минут и запекать при температуре 180°C. Затем достать блюдо, посыпать сыром и снова запекать 8-10 минут. 

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