Как приготовить хек в кляре, в духовке или на сковороде, чтобы не было "постного" вкуса - узнайте в материале УНИАН.

Рыба хек получила репутацию "постной" из-за диетического мяса, поэтому многие украинцы знают, что ее можно обжарить на сковороде и это - максимум. На самом деле, рецептов хека существует множество и УНИАН готов рассказать, как приготовить хек в духовке или другим способом, чтобы было вкусно.

Ранее мы говорили о том, какую рыбу можно приготовить на гриле.

Хек в томатном соусе с луком

хек (тушки) - 2 шт. (700 г)

сок томатный натуральный - 500 мл

лук репчатый - 2 шт.

морковь - 2 шт.

мука пшеничная - 7-8 ст. л

масло растительное - 3 ст. л

соль - по вкусу

перец черный молотый - по вкусу

лавровый лист - 1 шт.

Тушки хека разделать на филе, промыть, убрать хребет. Нарезать филе кусочками, посыпать солью. В глубокую миску насыпать муку, обвалять каждый кусочек филе. На сковороде разогреть масло, обжарить филе хека с двух сторон до золотистой корочки.

Очистить морковь и лук, морковь натереть на терке, а лук нарезать полукольцами. Обжаривать 4-5 минут до золотистого цвета. На отдельную сковороду насыпать 2 ст.л муки, обжарить 30 секунд. Влить томатный сок, всыпать специи и положить лавровый лист. Тушить соус 5-7 минут, помешивая, до загустения.

В чугунную сковороду или кастрюлю выложить 1\3 соуса, сверху - половину от общего количества рыбы, дальше - половину моркови и лука. Так повторять, пока ингредиенты не закончатся. В конце полить все томатным соусом, поставить кастрюлю на огонь и тушить под крышкой 15 минут.

Хек, жареный в сметане

хек - 300 г

сметана - 1 ст. л

яйцо - 1 шт.

мука - 50 г (3 ст. л + 1 ч. л)

укроп свежий - пару веточек

масло растительное (для жарки) - 3 ст. л

соль - по вкусу

перец черный молотый - по вкусу

Тушку хека промыть, разобрать на филе, удалить хребет. Яйцо вбить в глубокую миску, взбить венчиком. Добавить сметану, соль и молотый черный перец. Туда же добавить мелко нарезанный укроп, перемешать. В конце всыпать муку и снова перемешать кляр. Филе хека, нарезанное кусочками, обвалять в кляре и обжарить на сковороде с маслом 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Хек в духовке с чесноком

филе хека - 350 г

лимон - 0,5 шт.

масло сливочное - 40 г

чеснок - 1 зубчик

базилик свежий (или петрушка) - 2-3 веточки

соль - 0,5 ч. л (по вкусу)

перец чёрный молотый - на кончике ножа

Филе хека промыть, а духовку разогреть до 190°C. Зубчик чеснока очистить, натереть на мелкой терке, а зелень измельчить ножом. Сливочное масло растопить в микроволновке, затем вылить в миску. Туда же добавить соль, черный молотый перец, подготовленные чеснок и зелень и выжать лимонный сок.

Рыбу выложить в форму для запекания, полить соусом и поставить в духовку. Запекать 8-10 минут при 190°C, а затем увеличить температуру до 230°C и запекать еще 3-5 минут.

Хек в духовке с картошкой и сыром

картофель - 6 шт.

хек (филе) - 350 г

лук репчатый - 1 шт.

сметана жирностью 15 % - 100 г

сыр твёрдый - 80 г

сок лимона - 1 ст. л

приправа для картофеля -0,75 ч. л

соль - по вкусу

перец черный молотый - по вкусу

масло растительное (для смазывания формы)

Филе хека нарезать порционными кусочками, выложить в глубокую миску, посолить, поперчить, полить лимонным соком и оставить на 10 минут. Духовку поставить разогреваться до 180°C. Картофель очистить, промыть, нарезать кружочками. Выложить в миску, посолить, поперчить, добавить приправу для картофеля и половину количества сметаны. Тщательно перемешать, а рыбу также полить сметаной.

Форму для запекания смазать маслом, выложить первым слоем часть картофеля, а затем рыбу. Лук, нарезанный кольцами, слоем выложить сверху, затем снова картофель в сметане. Отправить рыбу с картофелем в духовку на 40-50 минут и запекать при температуре 180°C. Затем достать блюдо, посыпать сыром и снова запекать 8-10 минут.

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