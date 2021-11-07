Как приготовить холодец, даже если никогда этого не делали - читайте на УНИАН.

Многие украинцы любят холодец и часто готовят его зимой. Такое блюдо считается чуть ли не обязательным для праздничного стола, хотя иногда хозяйки варят его просто так. УНИАН поделится проверенными рецептами холодного блюда и подскажет, в чем секрет идеального холодца.

В чем польза холодца - комментарий диетолога

Ирина Шеремета, фудкоуч, эксперт по здоровому питанию говорит:

Холодец полезно есть, при условии, что он не жирный, то есть приготовленный из курятины. Холодец содержит в себе много микроэлементов и также коллаген (отвечает за упругость кожи и мышечных тканей), который сейчас очень популярно и полезно употреблять.

Она считает, что какой-то конкретной нормы потребления холодца нет, потому что для каждого человека должна быть разная суточная калорийность. Но точно нет необходимости есть каждый день холодец, потому что коллаген есть и в других блюдах. Поэтому есть стоит в меру и помнить о соотношении белков, жиров и углеводов в вашей тарелке.

Рецепт холодца из свинины и телятины

Свиная голяшка - 1,8 кг

Телячья голяшка, мякоть - 1,8 кг

Чеснок - 8 зубков

Морковь - 400 г

Лук репчатый - 700 г

Лавровый лист - 2 веточки (примерно 10 шт.)

Зелень петрушки - 10 г

Соль (морская) - по вкусу

Перец черный горошком - 2 ст. ложки

Душистый перец горошком - 15 шт.

Вода - 6 л

Налить в кастрюлю воду, довести до кипения, затем положить мясо. Уменьшить огонь и оставить на 20-30 минут, до тех пор, пока не образуется пенка. Собрать ее и добавить в бульон лук, морковь, лавровый лист, перец и соль. Оставить томиться на медленном огне 6 часов, затем достать лук и варить еще 4 часа.

Достать морковь из бульона, мясо также извлечь и охладить. Процедить бульон через марлю или сито. Раздавить чеснок и добавить его в бульон, по необходимости посолить. Форму для холодца застелить пищевой пленкой, мясо разобрать на кусочки.

Выложить листья петрушки на форму, сверху положить мясо. Залить всё бульоном и поставить в холодильник. Застывший холодец накрыть тарелкой и перевернуть.

Рецепт холодца из курицы и свиной рульки

Свиная рулька - 1 кг 200 г

Куриное мясо - 800 г

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 1 зубец

Соль

Для украшения:

Морковь отварная

Зелень петрушки

Обязательно подготовить мясо заранее: свиную рульку вымыть под проточной водой и поскоблить ножом, разрезать на части. Положить в кастрюлю вместе с курицей, залить водой и поставить на ночь в холодильник.

Читайте такжеКак и когда правильно солить суп: хозяйки даже не догадываются о таких нюансахУтром вылить воду, мясо сложить в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь до появления пены. Убрать пену, накрыть крышкой, поставить на минимальный огонь. Варить холодец 6-8 часов, не допуская закипания. За 1.5 часа до окончания варки добавить репчатый лук, разрезанный пополам.

Как только мясо будет отставать от кости, выключить огонь, убрать жир. Выложить мясо в миску, разобрать его на части. Разложить его по формам для холодца, бульон процедить через марлю или сито. Добавить в него лавровый лист, измельченный чеснок и соль. Залить бульон в формы и поставить в холодное место до застывания.

Рецепт холодца в мультиварке

Свиная рулька без кожи - 2 шт.

Свиная рулька с кожей - 1 шт.

Свиная ножка с копытом - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Перец чёрный горошком - 1 ч. ложка

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый (по желанию) - по вкусу

Лавровый лист - 2 шт.

Чеснок - 3 зубчика (или по вкусу)

Перед приготовлением мясо промыть, замочить в холодной воде и оставить на ночь. Утром положить мясо в мультиварку и залить водой так, чтобы она на 3-4 сантиметра покрывала его. Нажать кнопку "Холодец" или "Мультиповар", выставив 4 часа и температуру 90°C. Оставить бульон томиться, но следить, чтобы он не кипел.

Читайте такжеКвашеная капуста: рецепт хрустящей закуски для любителей консервацииКогда время вышло, добавить перец горошком, морковь, лавровый лист и лук в шелухе. Закрыть мультиварку и поставить режим на 1 час, увеличить температуру до 95°C.

Готовое мясо достать из мультиварки, разобрать на части. Бульон процедить через сито, убрать жир. Соединить бульон с мясом, добавить чеснок, соль по вкусу и чёрный перец по желанию. Перемешать, разлить по формам и убрать в холодильник.

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Автор: Кристина Кащавцева