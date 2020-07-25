Вкусный и нежный заварной крем: простые рецепты

Подборка самых распространенных способов приготовления популярного крема.

Заварной крем может использоваться как сладкий соус. Кроме того, на его основе готовят и более сложные блюда: десерты, муссы, суфле, пудинги.

Заварной крем широко используется при приготовлении кондитерских изделий. Им поливают торты и пропитывают коржи, заполняют им пирожные, тарты и тарталетки и прочие десерты. Также на его основе готовят мороженое.

Заварной крем можно запекать, что превращает его в полноценный десерт.

Заварной крем на молоке

Ингредиенты:

Молоко – 1 литр

Сахар – 300 граммов

Яйца – 4 штуки

Мука – 120 граммов

Сливочное масло – 20 граммов

Ванильный сахар – 10 граммов

Способ приготовления:

Читайте такжеВкуснейшее шоколадное печенье: как приготовить невероятное лакомствоОполаскиваем кастрюлю холодной водой, наливаем в нее один литр молока, добавляем 300 граммов сахара.

Ставим кастрюлю на большой огонь, все время перемешиваем до полного растворения сахара, уменьшаем огонь до среднего и оставляем молоко нагреваться.

В миску разбиваем 4 яйца, добавляем 120 граммов муки, перемешиваем миксером (не взбиваем, только перемешиваем) до образования однородной смеси.

Вливаем в смесь два половника горячего молока с сахаром, перемешиваем, добавляем еще 2 половника молока, перемешиваем и возвращаем полученную смесь в кастрюлю.

Ставим кастрюлю на огонь и, все время перемешивая венчиком, варим крем до загустения.

Снимаем с огня, при необходимости процеживаем сквозь сито. Добавляем в крем 20 граммов сливочного масла, перемешиваем, переливаем крем в миску, добавляем 10 граммов ванильного сахара, перемешиваем.

Накрываем пищевой пленкой и оставляем остывать до комнатной температуры.

Заварной крем для торта Наполеон

Ингредиенты:

Молоко – 1 литр

Сахар – 300 граммов

Сливочное масло – 250 граммов

Яйца – 3 штуки

Мука – 3 столовые ложки

Ванильный сахар

Способ приготовления:

В нержавеющую кастрюлю с толстым дном объемом около 1,5 литра всыпаем муку с сахаром.

Читайте такжеХрустящие консервированные кабачки: лучшие рецепты на зимуПеремешиваем муку и сахар, вбиваем 3 сырых яйца, всыпаем ванильный сахар и вилочкой все перемешивает до однородности, чтобы не было комков.

Вливаем в смесь 1 литр молока, продолжая все перемешивать – раствор должен быть однородным.

Ставим крем вариться на слабый огонь, подогревать при непрерывном помешивании – мука должна завариться, но не подгореть.

Варим крем до начала кипения – появления первых пузырьков, сразу убираем с огня.

Охлаждаем крем быстрым способом. Когда крем остынет до комнатной температуры, добавляем в него размягченное сливочное масло, перемешиваем до его полного растворения.

Заварной крем на сметане

Ингредиенты:

Сметана – 200 граммов

Яйцо – 1 штука

Сахар – 60 граммов

Крахмал кукурузный – 25 граммов

Ванильный сахар

Масло сливочное – 100 граммов

Способ приготовления:

Читайте такжеХрустящие консервированные кабачки: лучшие рецепты на зимуВливаем в кастрюлю сметану, добавляем сахар, крахмал, яйца. Все перемешиваем хорошо венчиком, чтобы не было комочков (можно взбить миксером).

Кастрюлю ставим на небольшой огонь, постоянно помешивая, доводим массу до кипения.

Доводим смесь до кипения, отключаем огонь. Добавить ванильный сахар. Все хорошо перемешиваем. Даем остыть.

Масло комнатной температуры (не должно быть слишком мягким, подтаявшим) взбить миксером в течении 10 минут до пышной светлой массы.

Добавлять по 1 столовой ложке заварную смесь, продолжая взбивать. Масло и заварная смесь должны быть одной температуры.

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