Весенние салаты рецепты / фото ua.depositphotos.com

Весна - пора первых овощей и свежей зелени. После долгой зимы хочется получить заряд витаминов и оздоровиться. Хорошо, если свежие овощи доступны с дачи или огорода. Однако продукты из магазина также подойдут. Весенние салаты готовят из свежих овощей и мяса, орехов, сыра или фруктов. Чтобы рецепт был более легким для желудка, майонез заменяют нежирной сметаной или йогуртом.

Салат с редиской, огурцом и яйцом

  • Редис - 6 шт.
  • Огурцы - 1 шт.
  • Яйца - 2 шт.
  • Укроп - 4 веточки.
  • Обезжиренный кефир или сметана - 4 ст.л.
  • Лимонный сок - 1 ч.л.
  • Соль по вкусу.

Читайте такжеДомашние ириски: как сделать вкусные сладости домаЯйца отварить вкрутую. Овощи и зелень промыть. Огурцы и яйца нарезать кубиками, редис - кольцами. Укроп мелко нашинковать. Перемешать все ингредиенты салата и посолить салат по вкусу. Заправить салат сметаной и лимонным соком. Оставить настаиваться 30 минут.

Салат с мангольдом и куриной грудкой

  • Мангольд листовой - 400 г.
  • Куриная грудка - 200 г.
  • Оливковое масло - 50 мл.
  • Чеснок - 2 зубч.
  • Грецкий орех - 80 г.
  • Лимонный сок - 1 ч.л.

Листья мангольда ошпарить кипятком и дать стечь жидкости. Крупно порвать руками. Куриную грудку нарезать небольшим кубиком и обжарить до золотистой корочки. Грецкий орех поставить в микроволновку на 3 минуты. Смешать курицу с листьями салата, добавить дробленый орех. Заправить салат смесью оливкового масла, толченого чеснока, лимонного сока и щепотки соли.

Рецепт овощного салата / фото ua.depositphotos.com

Салат со шпинатом и фетой

  • Листья шпината - 250 г.
  • Сладкий красный перец - 1 шт.
  • Огурец - 1 шт.
  • Фета - 150 г.
  • Оливковое масло - 40 мл.
  • Сушеный базилик - щепотка.
  • Винный или бальзамический уксус - 1 ч.л.

Овощи вымыть и обсушить. Фету нарезать одинаковыми кубиками. Огурец нарезать кружочками, перец - небольшими кусочками. Крупные листья шпината разрезать пополам, небольшие оставить целыми. Смешать в миске огурцы, шпинат и перец, заправить оливковым маслом, уксусом и сушеным базиликом. Фету добавить в последнюю очередь.

Салат с сельдереем, яблоком и курицей

  • Куриное филе - 140 г.
  • Стебель сельдерея - 100 г.
  • Яблоки - 140 г.
  • Орехи грецкие - 30 г.
  • Йогурт натуральный - 80 г.
  • Соль по вкусу.

Курицу отварить до готовности. Яблоки очистить от кожуры и семян. Орехи обжарить на сухой сковороде или в микроволновке. Стебель сельдерея вымыть и нарезать кубиком. Грецкие орехи измельчить. Яблоки и курицу нарезать так же, как и сельдерей. Сложить ингредиенты в миску и заправить греческим йогуртом и солью, перемешать. Оставить салат на 30 минут в холодильнике.

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Автор: Екатерина Пулатова