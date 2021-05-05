УНИАН подобрал для вас легкие весенние салаты без вреда для фигуры.

Весна - пора первых овощей и свежей зелени. После долгой зимы хочется получить заряд витаминов и оздоровиться. Хорошо, если свежие овощи доступны с дачи или огорода. Однако продукты из магазина также подойдут. Весенние салаты готовят из свежих овощей и мяса, орехов, сыра или фруктов. Чтобы рецепт был более легким для желудка, майонез заменяют нежирной сметаной или йогуртом.

Салат с редиской, огурцом и яйцом

Редис - 6 шт.

Огурцы - 1 шт.

Яйца - 2 шт.

Укроп - 4 веточки.

Обезжиренный кефир или сметана - 4 ст.л.

Лимонный сок - 1 ч.л.

Соль по вкусу.

Читайте такжеДомашние ириски: как сделать вкусные сладости домаЯйца отварить вкрутую. Овощи и зелень промыть. Огурцы и яйца нарезать кубиками, редис - кольцами. Укроп мелко нашинковать. Перемешать все ингредиенты салата и посолить салат по вкусу. Заправить салат сметаной и лимонным соком. Оставить настаиваться 30 минут.

Салат с мангольдом и куриной грудкой

Мангольд листовой - 400 г.

Куриная грудка - 200 г.

Оливковое масло - 50 мл.

Чеснок - 2 зубч.

Грецкий орех - 80 г.

Лимонный сок - 1 ч.л.

Листья мангольда ошпарить кипятком и дать стечь жидкости. Крупно порвать руками. Куриную грудку нарезать небольшим кубиком и обжарить до золотистой корочки. Грецкий орех поставить в микроволновку на 3 минуты. Смешать курицу с листьями салата, добавить дробленый орех. Заправить салат смесью оливкового масла, толченого чеснока, лимонного сока и щепотки соли.

Салат со шпинатом и фетой

Листья шпината - 250 г.

Сладкий красный перец - 1 шт.

Огурец - 1 шт.

Фета - 150 г.

Оливковое масло - 40 мл.

Сушеный базилик - щепотка.

Винный или бальзамический уксус - 1 ч.л.

Овощи вымыть и обсушить. Фету нарезать одинаковыми кубиками. Огурец нарезать кружочками, перец - небольшими кусочками. Крупные листья шпината разрезать пополам, небольшие оставить целыми. Смешать в миске огурцы, шпинат и перец, заправить оливковым маслом, уксусом и сушеным базиликом. Фету добавить в последнюю очередь.

Салат с сельдереем, яблоком и курицей

Куриное филе - 140 г.

Стебель сельдерея - 100 г.

Яблоки - 140 г.

Орехи грецкие - 30 г.

Йогурт натуральный - 80 г.

Соль по вкусу.

Курицу отварить до готовности. Яблоки очистить от кожуры и семян. Орехи обжарить на сухой сковороде или в микроволновке. Стебель сельдерея вымыть и нарезать кубиком. Грецкие орехи измельчить. Яблоки и курицу нарезать так же, как и сельдерей. Сложить ингредиенты в миску и заправить греческим йогуртом и солью, перемешать. Оставить салат на 30 минут в холодильнике.

Вам также может быть интересно:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова