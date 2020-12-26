Курица - это диетическое и недорогое мясо, которое обладает нежным вкусом и приятной структурой. Это очень популярный ингредиент праздничных новогодних салатов. В отличие от говядины и свинины куриное мясо не имеет своего сильного вкуса, что позволяет сочетать его с разными соусами и почти любыми продуктами. Куриные салаты очень сытные и низкокалорийные.
Салат с курицей, пекинской капустой и ананасами
- Пекинская капуста - половина кочана.
- Куриное филе - 400 г.
- Помидоры - 2 шт.
- Ананас - 200 г.
- Сыр моцарелла или брынза - 150 г.
- Сухарики из белого хлеба - 150 г.
- Заправка "цезарь".
Курицу нарезать средними кусочками, посолить и поперчить, обжарить на сковороде с растительным маслом пока не испарится вся жидкость. Капусту помыть, обсушить и нарезать листья квадратами. Ананас нарезать на кусочки, сыр нарезать небольшими пластинами. Помидор порезать небольшими кусочками. Смешать в миске пекинскую капусту, мясо, сыр, ананас и помидоры, заправить соусом "цезарь". Перед подачей на стол добавить сухарики.
Салат с курицей, кукурузой и черносливом
- Яйца куриные - 4 шт.
- Куриное филе - 200 г.
- Капуста пекинская - 7 листьев.
- Чернослив - 100 г.
- Сыр твердый - 100 г.
- Кукуруза консервированная - 180 г.
- Чеснок - 2 зубчика.
- Чеснок сушеный - 1 щепотка.
- Майонез - 3 ст.л.
Яйца сварить вкрутую и нарезать кубиком. Курицу сварить и нарезать. Листья капусты измельчить, чернослив нарезать соломкой. Сыр натереть на крупной терке. Смешать все ингредиенты, добавить кукурузу, гранулированный чеснок и мелко нарезанный свежий чеснок. Заправить салат майонезом.
Салат с курицей и апельсинами
- Салат-латук - 4 шт.
- Куриное филе - 200 г.
- Апельсины - 1 шт.
- Фета - 50 г.
- Соль, перец молотый.
- Оливковое масло - 2 ст.л.
- Бальзамический уксус по вкусу.
Куриное филе обжарить с двух сторон на растительном масле до готовности. Листья салата вымыть и обсушить. Апельсиновые дольки очистить от пленки и белых ниток. Куриное мясо нарезать тонкими ломтиками. Выложить в миску листья салата, добавить ломтики апельсина, курицы и раскрошенную фету. Заправить салат оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
Салат с курицей, гранатом и орехами
- Куриная грудка - 300 г.
- Картофель - 3-4 шт.
- Морковь - 3 шт.
- Яйца - 3 шт.
- Гранат - 1 шт.
- Сметана - 150 г.
- Майонез - 150 г.
- Сыр твердый - 100 г.
- Грецкие орехи - 50 г.
Картофель, курицу, морковь и яйца отварить до готовности. Приготовить соус из смешанных поровну сметаны и майонеза. Нарезать все ингредиенты одинаковыми кубиками. Сыр натереть на терке. Выложить салат слоями: картофель, морковь, картофель, курица, сыр, грецкие орехи, курица, яйца. Каждый слой кроме орехов смазывать соусом. Сверху выложить на салат зерна граната.
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