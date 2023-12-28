Рассказываем, как приготовить салат крабовый по уникальной технологии.

Салат из крабовых палочек может быть еще вкуснее, если добавить в него секретный ингредиент. Об этом знают немногие хозяйки, а те, кто регулярно пользуется данной рецептурой, слышат только положительные отзывы о своих кулинарных способностях. Попробуйте и вы - рецепт в материале.

Крабовый салат - рецепт классический

Ингредиенты:

200 гр крабовых палочек

1 вареное яйцо

1 свежий огурец

200 грн кукурузы

3-4 ст. ложки майонеза

Соль и перец по вкусу

Петрушка для украшения

Салат из крабовых палочек классический нужно начинать с варки яиц. Их необходимо положить в холодную воду и отварить до готовности. Затем нарезать мелким кубиком. Измельчить крабовые палочки, свежий огурец и соединить ингредиенты вместе. Слить жидкость с кукурузы, высыпать ее к остальным продуктам. Заправить майонезом, посолить, поперчить, перемешать. Украсить петрушкой и подавать к столу.

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Также можно сделать салат из крабовых палочек с рисом - тогда вам нужно к вышеперечисленным ингредиентам добавить 1 стакан отварного шлифованного риса.

По такому рецепту готовят блюдо почти все хозяйки, но мало кто знает о существовании еще одного, более изысканного варианта данного салата.

Салат из крабовых палочек с кукурузой и сыром

Ингредиенты:

250 гр крабовых палочек

200 гр кукурузы

4 вареных яйца

100 гр твердого сыра

1 зубчик чеснока

3 ст.л майонеза

Соль, перец по вкусу

Крабовый салат с сыром готовится следующим образом - сначала вам нужно отварить яйца до готовности. Затем их необходимо натереть на терке, как и крабовые палочки. Таким же образом измельчить твердый сыр, смешать 3 ингредиента в одной емкости. С кукурузы слить жидкость, высыпать ее в миску. Чеснок пропустить через пресс, выложить в салат, перемешать. Заправить майонезом, посолить, поперчить и снова перемешать. Можно украсить крабовый салат любимой зеленью и подавать к столу.

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