Салаты с крабовыми палочками можно увидеть на любом праздничном столе. Крабовые палочки имеют нежную структуру и тонкий вкус. Этот ингредиент очень часто встречается в различных салатах и хорошо сочетается с овощами и зеленью. Самым популярным вариантом крабового салата является салат с крабовыми палочками, яйцом и кукурузой. Однако оригинальных рецептов с этим продуктов намного больше.
Салат с крабовыми палочками и огурцом
- Крабовые палочки - 10 шт.
- Консервированная кукуруза - 70 г.
- Яйца куриные - 2 шт.
- Огурец - 1 шт.
- Майонез - 3 ст.л.
- Петрушка для украшения.
Яйца отварить вкрутую. Крабовые палочки нарезать кружочками, огурец нарезать тонким полукругом. Яйца крупно нарезать. Перемешать все ингредиенты, посолить и заправить майонезом. Выложить салат в миску и украсить несколькими веточками петрушки.
Салат с крабовыми палочками, помидорами и авокадо
- Крабовые палочки - 15 шт.
- Помидоры черри - 150 г.
- Авокадо - 1 шт.
- Руккола свежая - 70 г.
- Растительное масло - 2 ст.л.
- Сок половины лимоны.
- Соль, сахар.
Крабовые палочки разрезать на 4-5 частей. Черри разрезать пополам. Авокадо очистить и нарезать средними кусочками. На тарелку выложить рукколу, сверху положить палочки, авокадо и помидоры. Заправить салат нерафинированным растительным маслом, соком лимона, сахаром и солью.
Салат с крабовыми палочками, морской капустой и горошком
- Капуста морская - 100 г.
- Крабовые палочки - 100 г.
- Яйца куриные - 2 шт.
- Сыр плавленый - 100 г.
- Горошек консервированный - 100 г.
- Огурец свежий - 70 г.
- Лук репчатый фиолетовый - 70 г.
- Майонез - 2 ст. ложки.
- Соль, черный перец.
Яйца отварить вкрутую. Огурец нарезать соломкой, лук полукольцами. Крабовые палочки и яйца нарезать кубиком. С морской капусты и горошка слить жидкость. Плавленый сыр нарезать кубиком. Все ингредиенты перемешать, посолить и поперчить и заправить майонезом.
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