Крабовые палочки хорошо сочетаются с овощами и морепродуктами.

Салаты с крабовыми палочками можно увидеть на любом праздничном столе. Крабовые палочки имеют нежную структуру и тонкий вкус. Этот ингредиент очень часто встречается в различных салатах и хорошо сочетается с овощами и зеленью. Самым популярным вариантом крабового салата является салат с крабовыми палочками, яйцом и кукурузой. Однако оригинальных рецептов с этим продуктов намного больше.

Салат с крабовыми палочками и огурцом

Крабовые палочки - 10 шт.

Консервированная кукуруза - 70 г.

Яйца куриные - 2 шт.

Огурец - 1 шт.

Майонез - 3 ст.л.

Петрушка для украшения.

Яйца отварить вкрутую. Крабовые палочки нарезать кружочками, огурец нарезать тонким полукругом. Яйца крупно нарезать. Перемешать все ингредиенты, посолить и заправить майонезом. Выложить салат в миску и украсить несколькими веточками петрушки.

Салат с крабовыми палочками, помидорами и авокадо

Крабовые палочки - 15 шт.

Помидоры черри - 150 г.

Авокадо - 1 шт.

Руккола свежая - 70 г.

Растительное масло - 2 ст.л.

Сок половины лимоны.

Соль, сахар.

Крабовые палочки разрезать на 4-5 частей. Черри разрезать пополам. Авокадо очистить и нарезать средними кусочками. На тарелку выложить рукколу, сверху положить палочки, авокадо и помидоры. Заправить салат нерафинированным растительным маслом, соком лимона, сахаром и солью.

Салат с крабовыми палочками, морской капустой и горошком

Капуста морская - 100 г.

Крабовые палочки - 100 г.

Яйца куриные - 2 шт.

Сыр плавленый - 100 г.

Горошек консервированный - 100 г.

Огурец свежий - 70 г.

Лук репчатый фиолетовый - 70 г.

Майонез - 2 ст. ложки.

Соль, черный перец.

Яйца отварить вкрутую. Огурец нарезать соломкой, лук полукольцами. Крабовые палочки и яйца нарезать кубиком. С морской капусты и горошка слить жидкость. Плавленый сыр нарезать кубиком. Все ингредиенты перемешать, посолить и поперчить и заправить майонезом.

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Автор: Екатерина Пулатова