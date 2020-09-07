Помидоры являются одними из самых популярных овощей для консервирования.
Заготавливают помидоры на зиму различными способами, используя всякие рецепты и применяя определенные секреты приготовления, чтобы можно было насладиться этими овощами в холодное время года.
Консервированные помидоры
(на 3-литровую банку)
- Помидоры - 2 кг
- Перец горошком - 3 шт.
- Чеснок - 3 зубч.
- Лук репчатый - 0,5 кг
- Лавровый лист - 2 шт.
- Вода - 1,5 л
- Сахар - 2 ст.л.
- Соль - 60 г
- Укроп - 2 г
- Хрен - 2 листа
- Смородина - 2 листа
- Уксус 9% - 50 мл
На дно стерилизованной банки положить накрошенные зубчика чеснока, лук, зелень укропа, листья хрена, листья смородины и перец горошком.
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Вымыть помидоры, положить их в подготовленную банку, залив на 10 минут кипятком. Через некоторое время слить заливку в кастрюлю. Добавить сахар, соль и нагреть ее до кипения, после чего влить уксус.
Залить помидоры кипящим рассолом и сразу же закатать крышками. Перевернуть банку вверх дном, укутать ее до полного охлаждения. После того, как банка остынет, убрать ее в холодное место.
Помидоры с горчицей
- Помидоры - 1 кг
- Порошок горчицы - 2 ст.л.
- Укроп - веточка
- Чеснок - 4 зубч.
- Перец горошком - 10 шт.
- Хрен - 2 шт.
- Соль - 2 ст.л.
- Сахар - 1 ст.л.
- Уксус - 1 ч.л.
- Лавровый лист - 2 шт.
- Вода - 1 л
Тщательно помыть банки и крышки. Затем их следует простерилизовать. Сделать это можно на водяной бане, в микроволновке или в духовке.
В помидорах, где была плодоножка, сделать по несколько проколов, чтобы плоды были целыми и аппетитными на вид.
В чистую стерильную банку на дно положить лист хрена, зубчики чеснока, лавровый лист и веточки укропа. Добавить помидоры.
Приготовление рассола. Налить в кастрюлю воды, добавить соль и сахар. Положить на сильный огонь, после закипания проварить около 1 минуты, влить уксус и снять рассол с огня.
Бросить в помидоров порошок горчицы и перец горошком. Аккуратно встряхнуть банку, чтобы горчица распределилась по томатам.
Залить банки кипящим рассолом. Закрыть стерильными крышками. Положить заготовку под теплое одеяло и оставить до полного остывания. Остывшие банки переместить в прохладное место на хранение.
Пикантные консервированные помидоры
(на две 3-литровые банки)
- Помидоры - 3 кг
- Чеснок - 3 шт
- Перец болгарский - 4 шт
- Перец красный жгучий - 0,5 шт
- Соль - 3 ст. л.
- Сахар - 12 ст. л.
- Уксус (9%) - 150 мл
- Вода - 3 л
- Сельдерей листовой - 4 веточки
- Петрушка - 4 веточки
Подготовить банки. Вымыть перцы, помидоры и зелень. Чеснок почистить.
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У помидоров вырезать плодоножку и вставить по зубку чеснока.
Поместить помидоры в банке, прослаивая веточками сельдерея и петрушки, кусочками болгарского перца и кусочком стручка острого перца. Залить кипятком на 20 минут.
Воду слить, при этом замерить.
Далее добавить из расчета на 1 л воды - 1 столовую ложку (с горкой) соли, 4 столовые ложки (с горкой) сахара. Вскипятить, добавить 50 мл уксуса.
Залить банки и закатать. Остудить, укутав одеялом.
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