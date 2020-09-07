Рецепт помидоров на зиму / фото ua.depositphotos.com

Заготавливают помидоры на зиму различными способами, используя всякие рецепты и применяя определенные секреты приготовления, чтобы можно было насладиться этими овощами в холодное время года.

Консервированные помидоры

(на 3-литровую банку)

  • Помидоры - 2 кг
  • Перец горошком - 3 шт.
  • Чеснок - 3 зубч.
  • Лук репчатый - 0,5 кг
  • Лавровый лист - 2 шт.
  • Вода - 1,5 л
  • Сахар - 2 ст.л.
  • Соль - 60 г
  • Укроп - 2 г
  • Хрен - 2 листа
  • Смородина - 2 листа
  • Уксус 9% - 50 мл

На дно стерилизованной банки положить накрошенные зубчика чеснока, лук, зелень укропа, листья хрена, листья смородины и перец горошком.

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Вымыть помидоры, положить их в подготовленную банку, залив на 10 минут кипятком. Через некоторое время слить заливку в кастрюлю. Добавить сахар, соль и нагреть ее до кипения, после чего влить уксус.

Залить помидоры кипящим рассолом и сразу же закатать крышками. Перевернуть банку вверх дном, укутать ее до полного охлаждения. После того, как банка остынет, убрать ее в холодное место.

Помидоры с горчицей

  • Помидоры - 1 кг
  • Порошок горчицы - 2 ст.л.
  • Укроп - веточка
  • Чеснок - 4 зубч.
  • Перец горошком - 10 шт.
  • Хрен - 2 шт.
  • Соль - 2 ст.л.
  • Сахар - 1 ст.л.
  • Уксус - 1 ч.л.
  • Лавровый лист - 2 шт.
  • Вода - 1 л

Тщательно помыть банки и крышки. Затем их следует простерилизовать. Сделать это можно на водяной бане, в микроволновке или в духовке.

В помидорах, где была плодоножка, сделать по несколько проколов, чтобы плоды были целыми и аппетитными на вид.

Как приготовить помидоры на зиму / фото ua.depositphotos.com

В чистую стерильную банку на дно положить лист хрена, зубчики чеснока, лавровый лист и веточки укропа. Добавить помидоры.

Приготовление рассола. Налить в кастрюлю воды, добавить соль и сахар. Положить на сильный огонь, после закипания проварить около 1 минуты, влить уксус и снять рассол с огня.

Бросить в помидоров порошок горчицы и перец горошком. Аккуратно встряхнуть банку, чтобы горчица распределилась по томатам.

Залить банки кипящим рассолом. Закрыть стерильными крышками. Положить заготовку под теплое одеяло и оставить до полного остывания. Остывшие банки переместить в прохладное место на хранение.

Пикантные консервированные помидоры

(на две 3-литровые банки)

  • Помидоры - 3 кг
  • Чеснок - 3 шт
  • Перец болгарский - 4 шт
  • Перец красный жгучий - 0,5 шт
  • Соль - 3 ст. л.
  • Сахар - 12 ст. л.
  • Уксус (9%) - 150 мл
  • Вода - 3 л
  • Сельдерей листовой - 4 веточки
  • Петрушка - 4 веточки

Подготовить банки. Вымыть перцы, помидоры и зелень. Чеснок почистить.

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У помидоров вырезать плодоножку и вставить по зубку чеснока.

Поместить помидоры в банке, прослаивая веточками сельдерея и петрушки, кусочками болгарского перца и кусочком стручка острого перца. Залить кипятком на 20 минут.

Воду слить, при этом замерить.

Далее добавить из расчета на 1 л воды - 1 столовую ложку (с горкой) соли, 4 столовые ложки (с горкой) сахара. Вскипятить, добавить 50 мл уксуса.

Залить банки и закатать. Остудить, укутав одеялом.

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Автор: УНИАН