Консервированные помидоры будут хорошо смаковать в холодное время года.

Помидоры являются одними из самых популярных овощей для консервирования.

Заготавливают помидоры на зиму различными способами, используя всякие рецепты и применяя определенные секреты приготовления, чтобы можно было насладиться этими овощами в холодное время года.

Консервированные помидоры

(на 3-литровую банку)

Помидоры - 2 кг

Перец горошком - 3 шт.

Чеснок - 3 зубч.

Лук репчатый - 0,5 кг

Лавровый лист - 2 шт.

Вода - 1,5 л

Сахар - 2 ст.л.

Соль - 60 г

Укроп - 2 г

Хрен - 2 листа

Смородина - 2 листа

Уксус 9% - 50 мл

На дно стерилизованной банки положить накрошенные зубчика чеснока, лук, зелень укропа, листья хрена, листья смородины и перец горошком.

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Вымыть помидоры, положить их в подготовленную банку, залив на 10 минут кипятком. Через некоторое время слить заливку в кастрюлю. Добавить сахар, соль и нагреть ее до кипения, после чего влить уксус.

Залить помидоры кипящим рассолом и сразу же закатать крышками. Перевернуть банку вверх дном, укутать ее до полного охлаждения. После того, как банка остынет, убрать ее в холодное место.

Помидоры с горчицей

Помидоры - 1 кг

Порошок горчицы - 2 ст.л.

Укроп - веточка

Чеснок - 4 зубч.

Перец горошком - 10 шт.

Хрен - 2 шт.

Соль - 2 ст.л.

Сахар - 1 ст.л.

Уксус - 1 ч.л.

Лавровый лист - 2 шт.

Вода - 1 л

Тщательно помыть банки и крышки. Затем их следует простерилизовать. Сделать это можно на водяной бане, в микроволновке или в духовке.

В помидорах, где была плодоножка, сделать по несколько проколов, чтобы плоды были целыми и аппетитными на вид.

В чистую стерильную банку на дно положить лист хрена, зубчики чеснока, лавровый лист и веточки укропа. Добавить помидоры.

Приготовление рассола. Налить в кастрюлю воды, добавить соль и сахар. Положить на сильный огонь, после закипания проварить около 1 минуты, влить уксус и снять рассол с огня.

Бросить в помидоров порошок горчицы и перец горошком. Аккуратно встряхнуть банку, чтобы горчица распределилась по томатам.

Залить банки кипящим рассолом. Закрыть стерильными крышками. Положить заготовку под теплое одеяло и оставить до полного остывания. Остывшие банки переместить в прохладное место на хранение.

Пикантные консервированные помидоры

(на две 3-литровые банки)

Помидоры - 3 кг

Чеснок - 3 шт

Перец болгарский - 4 шт

Перец красный жгучий - 0,5 шт

Соль - 3 ст. л.

Сахар - 12 ст. л.

Уксус (9%) - 150 мл

Вода - 3 л

Сельдерей листовой - 4 веточки

Петрушка - 4 веточки

Подготовить банки. Вымыть перцы, помидоры и зелень. Чеснок почистить.

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У помидоров вырезать плодоножку и вставить по зубку чеснока.

Поместить помидоры в банке, прослаивая веточками сельдерея и петрушки, кусочками болгарского перца и кусочком стручка острого перца. Залить кипятком на 20 минут.

Воду слить, при этом замерить.

Далее добавить из расчета на 1 л воды - 1 столовую ложку (с горкой) соли, 4 столовые ложки (с горкой) сахара. Вскипятить, добавить 50 мл уксуса.

Залить банки и закатать. Остудить, укутав одеялом.

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Автор: УНИАН