Самая вкусная фасоль с овощами на зиму, которая получится у каждого - записывайте рецепт.

Консервированная фасоль с овощами - очень простая в приготовлении и сытная заготовка, которая не раз выручит вас зимой. Блюдо можно использовать как самостоятельную закуску, добавлять в суп или тушить вместе с ним мясо. А если добавить к нему омлет, то получится вкусный завтрак. Мы рассказали, как сделать самую вкусную фасоль в томате с овощами, в которую вы влюбитесь с первой ложки.

Фасоль в томате на зиму с овощами

Ингредиенты:

фасоль - 300 г;

помидоры - 700 г;

морковь - 300 г (4 шт.);

лук - 200 г (1, 5 шт.);

молодой кабачок - 1 шт.;

сладкий перец - 3 шт.;

чеснок - 2 зубчика;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

уксус 9% - 2 стол.л.;

соль - 1 стол. л.;

сахар - 1 чайн. л.

Фасоль несколько раз промыть и замочить на ночь в холодной воде. После замачивания слить воду и ещё раз промыть бобы. Отварить фасоль до готовности в подсоленной воде (40-90 минут).

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Морковь почистить и натереть на крупной терке, сладкий перец нарезать соломкой, кабачки - кубиком. Помидоры перебить блендером в пюре.

Лук и чеснок мелко нарезать ножом и выложить в сковороду с двумя ложками разогретого масла. Обжарить до золотистого цвета 3-5 минут.

В эмалированную кастрюлю вылить томатное пюре, добавить в него жареный лук с чесноком и тушить на небольшом огне 20 минут, периодически помешивая. Затем выложить в кастрюлю кабачки, морковь и перец, тушить ещё 15 минут.

В кастрюлю выложить фасоль, добавить соль, сахар и специи по вкусу. Перемешать массу и варить фасоль с овощами 15 минут на небольшом огне. Смесь помешивайте, чтобы она не пригорела. В конце добавьте уксус и выключите огонь.

Разложите салат в стерилизованные банки и закройте стерилизованными крышками. Накройте фасоль с овощами на зиму теплым одеялом и оставьте до полного остывания.

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