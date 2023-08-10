Консервированная фасоль с овощами - очень простая в приготовлении и сытная заготовка, которая не раз выручит вас зимой. Блюдо можно использовать как самостоятельную закуску, добавлять в суп или тушить вместе с ним мясо. А если добавить к нему омлет, то получится вкусный завтрак. Мы рассказали, как сделать самую вкусную фасоль в томате с овощами, в которую вы влюбитесь с первой ложки.
Фасоль в томате на зиму с овощами
Ингредиенты:
- фасоль - 300 г;
- помидоры - 700 г;
- морковь - 300 г (4 шт.);
- лук - 200 г (1, 5 шт.);
- молодой кабачок - 1 шт.;
- сладкий перец - 3 шт.;
- чеснок - 2 зубчика;
- подсолнечное масло - 2 стол. л.;
- уксус 9% - 2 стол.л.;
- соль - 1 стол. л.;
- сахар - 1 чайн. л.
Фасоль несколько раз промыть и замочить на ночь в холодной воде. После замачивания слить воду и ещё раз промыть бобы. Отварить фасоль до готовности в подсоленной воде (40-90 минут).
Морковь почистить и натереть на крупной терке, сладкий перец нарезать соломкой, кабачки - кубиком. Помидоры перебить блендером в пюре.
Лук и чеснок мелко нарезать ножом и выложить в сковороду с двумя ложками разогретого масла. Обжарить до золотистого цвета 3-5 минут.
В эмалированную кастрюлю вылить томатное пюре, добавить в него жареный лук с чесноком и тушить на небольшом огне 20 минут, периодически помешивая. Затем выложить в кастрюлю кабачки, морковь и перец, тушить ещё 15 минут.
В кастрюлю выложить фасоль, добавить соль, сахар и специи по вкусу. Перемешать массу и варить фасоль с овощами 15 минут на небольшом огне. Смесь помешивайте, чтобы она не пригорела. В конце добавьте уксус и выключите огонь.
Разложите салат в стерилизованные банки и закройте стерилизованными крышками. Накройте фасоль с овощами на зиму теплым одеялом и оставьте до полного остывания.