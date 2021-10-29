Огурцы с помидорами – это полезно или вредно, пояснили врачи. А еще УНИАН подготовил оригинальный рецепт из огурцов и помидоров, который вы скорее всего никогда не готовили.

У нас тут как раз в разгаре сезон огурцов и помидоров. Любимые овощи украинцев можно купить по вполне доступной цене и практически любого качества: чтоб и огурчик хрустел, и помидорчик так и брызгал сладким соком.

Вот только многим не дает покоя сочетаемость огурцов и помидоров: бытует мнение, что свежие огурцы и помидоры в одном блюде – это чуть не прямой путь к гастриту или, как минимум, к расстройству желудка.

Можно или нельзя смешивать огурцы и помидоры: какие риски для организма это несет и в чем польза огурцов и помидор – УНИАН выяснил у квалицированных экспертов по здоровому питанию. Заодно мы подготовили для своих читателей оригинальный рецепт из огурцов и помидоров, который вы скорее всего никогда не готовили и не пробовали даже в ресторанах.

Сочетаемость огурцов и помидоров - правда и мифы

"Можно ли смешивать огурцы и помидоры? Это очень распространенный миф. Наука давно опровергла утверждения, в которых говорилось о целесообразности раздельного питания и несовместимости некоторых продуктов питания. Ранее считалось, что в огурце есть определенный фермент, разрушающий витамин С, который содержится в помидоре. Но эта информация неактуальна и в сфере уже доказательной, современной медицины, подтвержденной исследованиями, эту теорию опровергли", – пояснила в комментарии УНИАН эксперт по питанию, семейный врач Мария Гунькало.

Она пояснила, что можно спокойно есть салат из огурцов и помидоров, смешивать их.

"В общем, любые фрукты и овощи можно есть в комбинации, нет никаких запретов на их несовместимость. Потому что в любом случае когда эта пища попадает в желудок или дальше проходит в тонкий кишечник, она расцепляется, взаимодействует и продукты все равно смешиваются", – уточнила врач.

Также Гунькало прокомментировала еще одну теорию, что якобы огурцы – это щелочной продукт, а помидоры – кислый: по ее словам, это тоже неправда.

"Ибо в желудке есть желудочная кислота, и ею все нейтрализуется. И теория об ощелачивании организма – это тоже сфера мифологии, она неактуальна. Повторюсь, все фрукты и овощи можно комбинировать. И напротив: в мире уже проводится исследование, что в разных странах от 80-90% людей употребляет гораздо меньше овощей, чем нужно. Поэтому наоборот призываю людей больше пробовать, миксовать и есть разных овощей и фруктов", – резюмировала эксперт.

Поддержала позицию своей коллеги и эксперт по здоровому питанию, фудкоуч Ирина Шеремета:

"Огурцы и помидоры можно есть в одном салате. Помидоры не следует употреблять только в том случае, когда есть аллергия и назначил это врач на определенный период времени. В общем, если есть какие-то обострения желудочно-кишечного тракта, то по назначению врача нельзя есть свежие овощи определенное время. Если же вы чувствуете себя хорошо и нет проблем со здоровьем, то питайтесь здоровьем и сочетайте любимые овощи".

Оладушки со вкусом пиццы

Очень вкусный и сравнительно низкокалорийный (всего 128 ккал на сто грамм) рецепт из огурцов и помидоров – это оладушки со вкусом пиццы. Это и сытно, и быстро готовится, и фигуре не вредит.

Вам понадобится:

мягкий творог – 150 г;

твердый сыр – 40 г;

ветчина – 50 г;

одно яйцо;

кукурузная мука или крахмал – 30 г (это две столовых ложки);

по одному маленькому помидору и соленому огурцу;

половина болгарского перца;

зелень (например, укроп);

соль и специи – по вкусу

Как готовить:

Вмешать в мягкий творог муку и яйцо. Нарезать квадратиками и добавить в тесто овощи и ветчину. Натереть на мелкой терке или просто мелко нарезать сыр, а также порубить зелень. Всё хорошенько перемешать. Хорошо разогреть сковороду, смазать ее маслом (можно оливковым, можно растительным) и выпекать оладушки с двух сторон. Это просто божественно вкусно – попробуйте!

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Автор: Диана Беловодская