Обогащенный сухофруктами и цукатами кекс прекрасно подходит в праздничные зимние дни.

Рождественский кекс – по-настоящему зимняя выпечка. Этот десерт не просто вкусный и невероятно ароматный, он еще и способен создать дома атмосферу праздника и особого уюта.

Имбирный Рождественский пряный кекс

Яйцо куриное - 2 шт.

Банан - 2 шт.

Сахар коричневый - 50-60 г

Масло - 125 мл

Мед (жидкий) - 125 мл

Мука - 300 г

Корица молотая - 1 ч. л.

Гвоздика - 0,5 ч. л.

Имбирь молотый - 1 ст. л.

Корень имбиря (натертый) - 1 ст. л.

Орех мускатный - 0,5 ч. л.

Кардамон молотый - 1 ч. л. или 5-6 коробочек

Гвоздика молотая - 0,25 ч. л.

Какао - 1 ст. л.

Соль - 1 щепотка

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Соды - 0,5 ч. л.

Изюм - 100 г

Цукаты / сухофрукты - 100 г

Апельсин - 1 шт.

Для глазури

Яичный белок - 1 шт.

Сахарная пудра-150-250 г (по необходимости)

Сок лимона / апельсина - 0,25-1 ч. л. (по вкусу)

Изюм промыть, залить кипятком и оставить на несколько минут. Нарезать цукаты на кусочки небольшого размера. Натереть цедру апельсина и выжать из него сок.

Читайте такжеМеню на Новый год 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдСлить горячую воду из изюма и добавить к ним нарезанные цукаты и апельсиновую цедру. Влить апельсиновый сок, перемешать и дать фруктам настояться 15-20 минут.

Просеять пшеничную муку и добавить разрыхлитель, соду и ванильный сахар, корицу, молотый имбирь и мускатный орех, немного молотого кардамона и гвоздики, а также какао-порошок и щепотку соли. Тщательно все перемешать.

Соединить яйца и сахар, взбить в течение нескольких минут, чтобы сахар практически полностью растворился, а масса стала пенной и воздушной.

Добавить мед и масло, взбивать еще 1-2 минуты.

Измельчить бананы до состояния пюре. Добавьте их к остальным жидким компонентам. Взбивать смесь еще несколько секунд. Затем добавить в подготовленную смесь сухофрукты и натертый корень имбиря, тщательно все перемешать.

Постепенно, помешивая, добавить смесь муки и специй к жидким компонентам.

Разогреть духовку до 180°С. Форму для запекания смазать растительным маслом и присыпать мукой. Поместить тесто в форму для запекания. Выкладывая тесто в форму, заполнить ее не более чем на 2/3 - в процессе приготовления кекс увеличится в объеме.

Поместите тесто в разогретую до 180°С духовку и выпекать 45-50 минут. Готовность проверить, проткнув кекс деревянной шпажкой. Если она получается чистой – готов.

Охладить кекс и украсить по собственному вкусу. Можно полить его белковой глазурью и присыпать кусочками цукатов.

Приготовление глазури. Один яичный белок постепенно растереть лопаткой, добавить просеянную сахарную пудру (добавлять до получения глазури нужной густоты). Когда глазурь загустеет, добавить немного сока лимона или апельсина. Чтобы проверить готовность глазури, приподнять лопатку над емкостью – глазурь будет стекать с нее, оставляя рисунок на поверхности массы. Если рисунок будет удерживаться на поверхности около 2-х секунд – глазурь готова.

Нанести глазурь на верхушку кекса и разровнять лопаткой. Затем присыпать кекс кусочками нарезанных цукатов.

Английский рождественский кекс

Мука - 350 г

Порошок для выпечки - 1 ч. л.

Сахар - 250 г

Марципановая масса - 50 г

Яйца - 6 шт.

Масло сливочное - 250 г

Изюм - 400 г

Миндаль - 80 г

Цедра апельсина - 80 г

Цедра лимона - 60 г

Ром - 40 мл

Первым делом нужно промыть изюм, обсушить, положить в миску.

Миндаль измельчить в блендере до состояния крупной крошки. Половину цедры апельсина нарезать мелкими кубиками. Вторую половину цедры апельсина натереть на терке, затем измельчить.

Добавить в миску с изюмом миндальные крошки, цедру апельсина, лимона и влить ром. Тщательно все перемешать и отставить в сторону на 1 час.

Сливочное масло, марципановую массу и сахар взбить до состояния пышности. Затем по одному добавлять яйца, каждый раз тщательно взбивая, – получится гладкая нежная масса.

В сахарно-масляную массу добавить изюмную массу, аккуратно перемешать. К полученной массе добавить просеянную муку и порошок для выпечки, тщательно перемешать.

Взять форму, смазать стенки изнутри сливочным маслом, чтобы легче можно было приклеить к стенкам бумагу для выпечки. Переложить тесто в форму с кексом в заранее нагретую до 170°С духовку. Поверхность кекса можно проложить цельными очищенными ядрами миндаля. Печь примерно 60-90 минут. Готовность кекса проверять деревянной палочкой. Достать кекс из духовки и дать ему остыть.

Приготовление сиропа. Соединить в маленькой кружечке 50 грамм сахара и 2-3 ст. л. воды, довести до кипения и варить 2 минуты. Сироп должен быть достаточно густым. Смазать им поверхность кекса.

После полного охлаждения бока кекса по желанию можно промазать растопленным белым шоколадом или же украсить его на собственный вкус.

Рождественский шоколадный кекс

Для теста

Яйцо куриное - 3 шт

Мука пшеничная - 200 г

Какао-порошок - 50 г

Сахар тростниковый - 150 г

Разрыхлитель теста - 2 ч. л.

Масло сливочное - 150 г

Корица - 2 ч. л.

Имбирь-1 ч. л.

Кардамон - 1 пучка

Орех мускатный - 1 пучка

Сухофрукты (изюм и вяленая клюква) - 400 г

Миндаль - 150 г

Коньяк - 3 ст. л.

Для пропитки

Мандарин - 4 шт.

Для глазури

Шоколад темный - 100 г

Сливки - 30 мл

Заранее (можно за сутки) промыть сухофрукты, дать стечь воде и залить коньяком, накрыть пленкой и оставить в темном месте.

Читайте такжеЗакуски на новогодний стол: варианты различных праздничных угощенийЯйца взбить с тростниковым сахаром. Добавить мягкое сливочное масло и снова взбить. К яично-масляной массе добавить просеянные муку, разрыхлитель, какао-порошок и пряности. Все перемешать.

Затем добавить рубленый миндаль. Далее - сухофрукты вместе с коньяком и хорошо перемешать.

Выложить тесто в смазанную форму, разровнять его. Выпекать при 170°С около 1 часа. Если кекс будет пригорать, то накрыть его фольгой.

Готовность кекса определить с помощью деревянной шпажки – она должна получиться абсолютно сухой.

Из мандаринов выжать сок, снять цедру, довести до кипения.

Достать готовый кекс из духовки и залить сразу мандариновым соком. Оставить его в форме еще на 20 минут. Затем аккуратно вынуть из формы.

Приготовление глазури. Растопить на водяной бане шоколад, смешать со сливками и перемешать. Остывший кекс полить шоколадной глазурью и украсить по желанию.

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Автор: УНИАН